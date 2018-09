Hemos perdido (II)

Históricamente los países han levantado fronteras en los límites de sus territorios o para defender a sus comunidades de los asaltos y robos de aquellos que ansiaban sus riquezas; o para imponer tasas, tributos o alcabalas que gravasen los productos que venían del extranjero y de esta forma proteger sus economías; o para detener las enfermedades que asolaban otras tierras. Por otra parte, las mugas o rayas no faltaron nunca en los regímenes totalitarios, construidas con muros de represión y miedo para impedir que entrasen nuevas ideas o para que sus habitantes no escapasen hacia la libertad. Pero en todos los casos el establecimiento de una frontera llevaba inherente su defensa, porque en el supuesto de no hacerlo ¿para qué serviría esa frontera? En los últimos tiempos asistimos a la continua violación de la frontera sur de nuestro país, jaleada por muchos de nuestros conciudadanos e incluso de importantes sectores de la clase política, la mayoría de las veces por motivos humanitarios, aunque también es de lamentar el oportunismo político de algunos demagogos. En cualquier caso estas fronteras están resultando inoperantes y superfluas con lo que algunos consideran que ha llegado el momento de plantearse que si no estamos dispuestos a defenderlas… ¿no sería más razonable suprimirlas? En una sesudo acto de reflexión podríamos anticipar las consecuencias de esta eliminación: La Guardia Civil y los policías que guardan esa frontera se podrían dedicar a otros menesteres en los que estarían mejor considerados (por ejemplo en impedir golpes de estado de los nazi-onanistas); desde el punto de vista demográfico, España está en franco retroceso con una bajísima tasa de natalidad (1,3 hijos por mujer), que no alcanza ni para el relevo generacional. La llegada de inmigrantes por la frontera sur solucionaría ese problema, toda vez que además son mucho más prolíficos que los actuales españoles (se estima en más de 3 hijos por mujer). Naturalmente habría que preguntarse si los países emisores más próximos a la desaparecida frontera podrían soportar esa sangría de sus habitantes, pero todos los indicadores afirman con rotundidad que no supondría una merma significativa en unos países en vías de desarrollo y con una población de: Marruecos 36 mill., Argelia 42 mill., Mauritania 4,5 mill., Libia 6,5 mill., Egipto 95 mill., Mali 19 mill., Níger 21,5 mill., Chad 15 mill., Sudán 45 mill., Nigeria 190 mill., Camerún 24 mill. República Centroafricana 4´6 mill. ó República Democrática del Congo 81,4 mill. Algunos incluso defienden que varios millones de personas de pérdida les supondría un alivio económico y, sobre todo, político.