"Santa Teresa es actual porque ha unido lo humano y lo religioso en una simbiosis inigualable"

Miércoles, 22 de agosto de 2018

ALBA DE TORMES | Entrevista al predicador carmelita del triduo de santa Teresa con motivo de las Fiestas de la Transverberación

En el origen de las fiestas albenses de la Transverberación se halla la conmemoración litúrgica de santa Teresa desde el siglo XVIII (una segunda fiesta teresiana además de la antigua de octubre) que en esta ocasión concedió el Papa Benedicto XIII para la Orden Carmelita y muy especialmente para Ávila y Alba de Tormes (1726), donde tiene especial repercusión esta gracia mística. Las Carmelitas de Alba, por la antigua amistad que tenían con el Papa Benedicto XV, mucho más tarde, lograron de él que alzara el grado litúrgico de la celebración en la villa (4.6.1917). Una concesión personal que resulta inusitada, pero que aseguró la vitalidad de este día para la posteridad.

No obstante, la importancia de esta fiesta de agosto en Alba de Tormes, adquiere más relieve y hasta incidencia civil (día no laborable) desde la última década del siglo XX, más concretamente después del doctorado eclesial teresiano (1970), pasando a formar parte, poco a poco, de las fiestas locales del verano que cada localidad quiere instaurar por la coincidencia con las vacaciones veraniegas y una mayor presencia de vecinos. Antiguamente no se solía traer predicador de fuera para esta ocasión (ni siquiera salía de clausura la imagen procesional de santa Teresa), pero desde esas fechas del siglo XX las cosas han ido a mejor y, como suele ocurrir en octubre, la fiesta también tiene sus días de preparación a modo de triduo con predicador escogido para el caso.

En este primer año jubilar el predicador de turno es un reconocido especialista en santa Teresa, salmantino y carmelita descalzo, que ha sido profesor en diversas universidades y que posee una nutrida bibliografía en torno al tema. Todo un acierto que Secundino Castro Sánchez haya sido escogido para predicar este triduo porque, junto con las tareas académicas siempre ha sabido conjugar el contacto con la gente a través de la predicación, charlas de iniciación y ejercicios espirituales.

Ahora con mucho interés ha respondido a nuestras preguntas. Agradecemos esta disponibilidad.

ENTREVISTA

No es la primera vez que entrevistamos a Secundino Castro. En otra ocasión, dentro del último centenario teresiano (6.5.2015), lo hicimos desde tu condición de hombre de la tierra de Alba (natural de Herrezuelo) y de especialista reconocido en santa Teresa. Ahora lo volvemos a hacer porque vas a ser el predicador del triduo de la Transverberación en este primer Año Jubilar 2018, aunque sabemos que años hace (1976) predicaste también el novenario de octubre. Ayúdanos a entender a Teresa, desde tu perspectiva de estudioso familiarizado con su experiencia y pensamiento.

¿Qué piensas decirnos en los días del triduo teresiano acerca de Santa Teresa?

Mi reflexión girará en torno al significado de la fiesta de la Transverberación. Celebramos en ella el amor que inunda, que transfigura y que incendia. Por ello voy a desarrollar tres puntos: Teresa, profeta en un mundo pagano; Teresa evangelista frente a un cristianismo un tanto lánguido y confuso; y Teresa maestra en el arte de amar (transverberación).

Sobre el primer aspecto la Santa ofrece al mundo una experiencia inusitada de un Dios que se inserta en el hombre, le llena de belleza y de luz, y se hace respuesta a sus gritos más profundos. Sobre el segundo punto, Teresa brinda al cristiano el verdadero sentido de Cristo. De alguna forma sus libros son ecos del evangelio de Juan y de las Cartas de Pablo.

Finalmente, Teresa es Maestra en el arte de amar. La transverberación es a la vez punto de llegada y de partida. El amor aquí se expresa como experiencia de gozo supremo. El fenómeno místico pone de relieve que el amor consuma al ser humano como el fuego al sacrificio y lo asciende a lo profundo de Dios, que es amor.

¿Dónde colocarías la actualidad de esta mujer?

Primeramente, es actual porque ha enaltecido lo humano, permitiéndonos conocer las posibilidades increíbles que encierra. En cuanto a lo religioso, por ofrecernos una existencia mística del cristianismo única. Porque ha unido lo humano y lo religioso en una simbiosis inigualable, y por haber creado una literatura singular para narrar los estados de conciencia (Vida y Moradas), y otra para describir las vicisitudes históricas de ese vivir religioso (Fundaciones).

Finalmente, me parece actual porque nos ofrece lo religioso desde una experiencia nítida, que si bien trasciende lo humano, lo hace dilatándolo y explayándolo. La conjunción de lo religioso y lo humano pienso que es una de sus notas más relevantes.

Notamos que tú te acercas a Teresa desde la Biblia, desde la teología, desde Juan de la Cruz..., ¿Podemos hablar de encontrar en ella todo un sistema de pensamiento teológico y espiritual?

En la superficie, pero sobre todo debajo de la literatura teresiana, se mueve la armonía y la belleza. Hay un sistema de pensamiento vital que sobrecoge, en el que se ensambla admirablemente la simbología bíblica, que prodigiosamente se convierte en mística. Por debajo de su experiencia corre a veces casi imperceptible la Escritura, que va poniendo estados y modos, que aparecen como de improviso, pero que obedecen al ritmo que la Palabra sagrada les va imponiendo. La experiencia mística teresiana brota de esa Palabra, y al mismo tiempo es su interpretación. Teresa tiene una empatía especial con la Escritura; poseen ambas una cierta sintonía, difícil de explicar, pues para darse a entender le vienen a la memoria enseguida imágenes, textos y ejemplos bíblicos, que se injertan en el discurso en la línea de la esencia, rara vez en el accidente.

Por otra parte, Teresa disfruta de una síntesis admirable de los así llamados grados de oración o estados de conciencia, en la que se ensambla lo “sobrenatural” y lo natural en una medida extrema. La naturaleza se transfigura en revelación y la fe se impregna de naturaleza. Es el arte de escritora de transfigurarlo todo sin desfigurarlo.

En los últimos años se advierte que has querido llamar la atención sobre la experiencia y doctrina de la noche oscura en Teresa de Jesús, cosa que de ordinario sólo se atribuía san Juan de la Cruz, ¿en qué sentido tú hablas de la noche oscura teresiana?

Si se analizan con detención los textos teresianos se podrá descubrir en ello una visión sobre las oscuridades del alma muy similar a la de san Juan de la Cruz. Por ello me sorprende que hasta hace bien poco no se haya hablado de la noche oscura teresiana. Es cierto, por otra parte, que se tiene la impresión de que Teresa ha intentado de alguna manera quitar tragedia a ese fenómeno, poniendo el acento más en los aspectos luminosos. Una de las diferencias con San Juan de la Cruz es que ella no ha dedicado ninguno de sus libros a ese tema. Lo aborda en diversos lugares, y más pormenorizadamente, pero todas sus obras están teñidas de noche. Las luminosidades de la mística carmelitana exigen la noche. Ahí están además otros testigos carmelitas de la noche: Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad y Edith Stein.

Por último, una pregunta obligada. ¿Cómo explicarías tú al hombre de hoy la gracia mística de la Transverberación? Según la reproduce el arte parece una Teresa enajenada, ¿Es que verdaderamente la aleja de nosotros?

El dardo ardiente que transverbera el corazón de Teresa, rememora la flecha de amor del Cantar de los Cantares (“vulnerasti cor meum”). La transverberación significa ante todo que Dios, que es amor, inocula en el corazón de Teresa algo que es de su esencia. La tradición bíblica refiere este fenómeno místico al Espíritu Santo. Se trata de un pequeño Pentecostés con trasfondo del Cantar de los Cantares. Mirado desde lo profundo significa la difusión del Espíritu sobre Teresa. Su efecto inmediato es el amor de Dios en alto grado. Se trata, pues, de una referencia profunda de Teresa a Dios, que conmociona todo el ser de ésta y que se expresa en una herida de fuego en el centro del ser, en el corazón. La reproducción del arte, por lo que a las expresiones del sentimiento se refiere, no logra trascender lo humano o transfigurarlo al modo como acontece en la experiencia mística.

Muchas gracias, Secundino, por el tiempo que has dedicado a los lectores de Alba.