Los alumnos de educación infantil contarán con 8.000 euros de ayuda para material escolar

Domingo, 19 de agosto de 2018

El equipo de Gobierno ha aprobado las ayudas por valor de 8.000 euros para libros de texto y material didáctico dirigidas a los alumnos de Educación Infantil del municipio.

En esta edición se han aprobado un total de 80 ayudas económicas de 100 euros cada una para alumnos de 3 a 5 años matriculados en centros públicos en los cursos de Educación Infantil.

Según manifestó la concejal del área, Andrea García, “una edición más el equipo de Gobierno decide mantener su fuerte compromiso con la infancia para que no exista un solo niño en el municipio que no pueda estudiar porque no reciba un apoyo debido a su falta de recursos”.

Las ayudas se concederán en función de la renta familiar, de acuerdo a las tablas de los umbrales máximos. Tendrán preferencia a la hora de recibir ayudas los huérfanos, familias con miembros afectados por minusvalías, familias cuyo principal sustentador se encuentre en situación de desempleo o sea pensionista, familias numerosas o familias cuya persona principal sea viudo, soltero, divorciado o separado legalmente de hecho.

El periodo de solicitudes de las ayudas tras la publicación de las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el próximo día 15 de septiembre. Estas podrán ser entregadas en el departamento de Servicios Sociales situado en la calle Villalar, en horario de 9.00 a 14.00 horas de la mañana, donde los interesados recibirán también toda la información pertinente.