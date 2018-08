El estrés generado por la precariedad, responsable de la mayoría de los accidentes laborales 

Durante el primer semestre del año se han producido 658.945 accidentes laborales, 1.776 más respecto de 2017, lo que supone un aumento del 0,3%. De ellos, 299.008 causaron baja, (cifra que aumenta un 2,7% en relación al año anterior, con 7.741 casos más). 257.812 ocurrieron durante la jornada laboral (aumentando un 2,3%) y 41.196 fueron accidentes in itinere (incrementándose un 4,8%). Hubo 359.937 accidentes sin baja, un tipo de accidente que ha experimentado un pequeño descenso del 1,6% con respecto al mismo periodo de 2017, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En cuanto a los accidentes mortales, 307 trabajadores han fallecido este semestre, 7 más que hasta junio de 2017, lo que supone un incremento del 2,3%. Y del total de fallecimientos, 244 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 63 fueron in itinere.

Los hombres han sufrido más accidentes mortales que las mujeres ya que han fallecido 231 varones y 13 mujeres, sin embargo los fallecimientos entre varones han descendido en 4, lo que en términos relativos supone un descenso del 1,7%, mientras que, en el caso de las mujeres, se han producido 3 fallecimientos más, lo que incrementa este tipo de muertes, en términos relativos, en un 30%.



Desglosando los fallecimientos ocurridos durante la jornada laboral, por sectores de actividad, hasta el mes de junio, hubo 132 muertes de trabajadores y trabajadoras en el sector servicios, es el sector en el que más se han incrementado los fallecimientos con 9 más que en el primer semestre de 2017, lo que supone un aumento del 7,3%. En industria han fallecido 46 personas, una más que en el periodo de referencia anterior. En el resto de sectores se produce un descenso de la mortalidad registrándose, 36 en construcción y 30 en el sector agrario.



Las causas más frecuentes de muerte por accidente laboral durante la jornada de trabajo han sido: los infartos o derrames cerebrales con 115 fallecimientos y los accidentes de tráfico con 54. En el caso de las muertes in itinere, las causas más frecuentes fueron los accidentes de tráfico con 59 fallecidos y los infartos y derrames cerebrales con 4. Está claro donde es prioritario actuar para frenar esta lacra, los riesgos psicosociales (estrés, síndrome del trabajador quemado, etc) y los accidentes de tráfico, cada vez más frecuentes por el aumento de los desplazamientos de entrega de paquetes, comida, etc.

El sector agrario está a la cabeza en cuanto al índice de incidencia de los accidentes mortales con 0,728 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, seguido muy de cerca por construcción, que registra un índice de incidencia de 0,701. En último lugar, y como viene siendo habitual, encontramos el sector servicios, que aun siendo el que mayor número de accidentes mortales acumula, es el que tiene menor índice de incidencia (0,184) debido a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que aglutina dicho sector. Es el único sector en el que se ha registrado un aumento del 3,4% en su índice de incidencia de los accidentes mortales.

A pesar de que en este primer semestre del año las estadísticas revelan un leve descenso de los índices de incidencia tanto en los accidentes con baja ocurridos en jornada laboral como en los accidentes mortales, “habrá que esperar para ver si esta tendencia se confirma, sin perder de vista que más de 300 personas han fallecido por el simple hecho de intentar ganarse la vida, algo inaceptable en nuestra sociedad. Más concretamente, en nuestro país, 2 trabajadores fallecen cada día, 14 sufren un accidente grave, 1646 uno leve y 2.000 un accidente laboral que no causará baja”, lamenta UGT.