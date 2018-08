Impiden a un camión recoger 1.500 litros de leche de oveja de un ganadero de Ledesma

Jueves, 16 de agosto de 2018

La Guardia Civil no lo deja circular por la carretera DSA-510, de Ledesma a la N-630 por Calzada, al tener un tonelaje superior a las 16 Tm permitidas para esa vía

El ganadero no ha podido entregar la producción de leche de dos días

La Alianza UPA-COAG ha manifestado su sorpresa y malestar ante la denuncia trasmitida por un ganadero de ovino lechero, al que no le ha recogido la leche debido a que el camión de recogida tiene un mayor tonelaje al autorizado.

Para este ganadero, con la explotación en Ledesma, su única vía de acceso es a través de la carretera provincial primaria DSA-510 -de Ledesma a la N-630 por Calzada de Valdunciel-, y no le han recogido la producción de leche de 2 días (1.500 litros), porque la Guardia Civil “cumpliendo órdenes” no ha dejado pasar al camión de recogida, “pues es una carretera catalogada para 16 Tm y el camión tenía un tonelaje superior. Si estas son las órdenes, lo que le ha pasado a este ganadero, mañana le pasará a todos”, lamenta la OPA en un comunicado, que indica que “el problema que tiene y tendrán todos los ganaderos es que esa central lechera no tiene camiones de recogida de leche de menos tonelaje”.

“También tenemos constancia de denuncias de al menos a dos camiones con grano que circulaban por la carretera de Ledesma a Peñausende, donde se les ha multado por llevar un tonelaje superior al que permitía la carretera. Analizada la situación, la duda es cuántos camiones que recogen leche, transportan paja, cereales, pienso, ganado o abastecen a los supermercados de nuestros pueblos tienen un tonelaje menor al autorizado o permitido para nuestras carreteras comarcales o locales”.

“Si esta situación se generaliza, y la Guardia Civil cumple unas órdenes que no sabemos de dónde ha salido, puede suponer la paralización inmediata del movimiento de mercancías de procedencia y con destino a nuestros pueblos, lo que no vamos a permitir”, remarca la Alianza.

La Alianza solicita una reunión con la Subdelegación del Gobierno

Los agricultores y ganaderos “son los primeros sufridores de la deficientes vías de comunicación de nuestra provincia, por lo que ahora lo que no pueden además es ser los primeros en sufrir el que no puedan vender sus productos. En el caso que denunciamos, la situación es insostenible, porque o bien recogen la leche a los ganaderos, o la tendrán que tirar y por lo tanto cerrar sus explotaciones y además esta situación no tiene solución a ni a medio ni a largo plazo”.

La Alianza UPA-COAG se ha puesto en contacto tanto con la Diputación como con la Subdelegación del Gobierno “con el fin de buscar información, pedir explicaciones y exigir soluciones, sin que a la fecha nadie parezca saber nada. Como no creemos que sea idea de un agente en concreto al que se le haya ocurrido sancionar a los vehículos que circulen por nuestras carreteras y como no estamos dispuestos a la paralización de la vida y explotaciones de nuestros municipios, la Alianza UPA-COAG ha solicitado de urgencia una reunión con la Subdelegación de Gobierno para dar una inmediata solución al problema expuesto”.