¿POR QUÉ MANOSEAN LAS PLAZAS?

Hay plazas que han cogido poso, sabor, espíritu, durante muchos años. Son una seña de identidad de la gente, la gente puede contar con ellas. Aquí me declaré a mi esposa, aquí miraba jugar a los niños cuando cumplí cuarenta años, aquí estrené mi primera bicicleta. La estatua de Carmen Martín Gaite me incitó a leer libros y a indagar la vida entre visillos. Me hablaron de María la Brava, me contaron sobre el palacio de Solís. En este banco aún queda la mancha de cuando me comunicaron que no tenía cáncer, que aún podía vivir muchos años. Está todo el encanto, está toda el aura, está nuestra vida agarrada a cada piedra.

Así es la plaza de los Bandos. Está perfectamente así y no hace falta hacerle nada.

Pero de repente un tipo que no sabe qué hacer decide que hay que cambiarla. Y a ese tipo no le importan nada las personas, ni las huellas de la vida, ni el encanto, ni el sol entre los árboles, solo le importa decir : qué listo soy, como me deshago de todo, y en lugar de esta plaza con aura impongo mi diseño abstracto, lo sustituyo por mi concepto frío, quiero que vean que audaz soy, que no me importa nada, que solo importa el diseño que hay en mi cabeza, que toda la vida no importa, ni las personas importan. No importa el poso, el sabor, la personalidad que ha adquirido la plaza, la amistad que ha establecido con las personas, solo importa que yo puedo barrerlo todo con mis manos, sustituirlo todo a mi capricho, hacer lo que quiera arbitrariamente.

Dirán que hay que mover el dinero. Pero hay tanto en qué emplear el dinero. Las islas del Tormes se ven descuidadas. En la plaza de San Román hay una verja de hojalata desde antes de la era cristiana y parece que no desaparecerá en los próximos tres mil años. Hay conventos que no se pueden visitar por obras eternas. Pero no, hay que deshacer las plazas que ya son amigas de la gente, que hablan con la gente.