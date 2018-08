Los hijos también son víctimas de violencia de género

Jesús Piñuela

Defensor de Derechos Humanos

El pasado 20 de Julio el Tribunal Supremo dictó una sentencia pionera y, al mismo tiempo, necesaria en la que por primera vez se reconoce la condición de víctima de violencia de género a los hijos de una mujer maltratada.

Para valorar la importancia de esta sentencia retrocedamos a los hechos. Ángela González había interpuesto 51 denuncias exigiendo que se prohibieran las visitas no supervisadas de su hija Andrea con su padre, condenado previamente por maltrato, Ninguna de ellas tuvo efecto hasta que, en 2003, en una de estas visitas, el padre asesinó a Andrea y posteriormente se quitó la vida con el mismo arma.

Tras el asesinato de su hija, González presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En este escrito alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia, inicialmente establecido y modificado por un juzgado de Navalcarnero (Madrid) para regular la separación matrimonial.

Después de que el Ministerio de Justicia rechazase la reclamación, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la madre acudió a la ONU, de la que obtuvo el amparo. En 2014, el comité contra la discriminación de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en Inglés) reconoció la responsabilidad de España en este asesinato, y condenó a nuestro país a que indemnizara y reparara el daño moral causado a González. Así, regresó al Ministerio de Justicia con la resolución del CEDAW para solicitar de nuevo la indemnización. Sin embargo, España no reconoció esta condena. La respuesta del Gobierno fue ignorar la misma y afirmar que las decisiones de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes, por lo que no se aplicó ninguna medida. La sentencia del Supremos viene a desmentir esta afirmación.

Tras 15 años de lucha para que se reconociese que en el asesinato de su hija hubo "negligencia" por parte de la Justicia, el Tribunal Supremo condena al Estado español a indemnizar a Ángela González. Se trata de la primera vez que se reconoce la responsabilidad del Estado en un caso de asesinato de los hijos de una víctima de violencia de género y se cumple así, con las recomendaciones del comité antidiscriminación de Naciones Unidas (CEDAW).

La actual secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha asegurado que el Gobierno va a acatar la sentencia del Supremo y considera que este dictamen es "un ejemplo de reparación de derechos" y "pone en evidencia la necesidad de mejorar la formación de los operadores jurídicos en términos de eficiencia".