Confaes negocia la totalidad de los convenios colectivos firmados en Salamanca

Jueves, 9 de agosto de 2018

La Confederación de Empresarios Confaes, representante en Salamanca de las organizaciones CECALE, CEPYME y CEOE, ha negociado a lo largo de los ocho meses del 2018 el 100% de los convenios colectivos que se han firmado en la provincia, según los datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOPSA).

La aportación de sus asociaciones sectoriales y de la propia patronal salmantina a la negociación colectiva de la provincia ha sido imprescindible para la excelente salud con la que cuenta en la actualidad, gracias a la fluidez en las conversaciones y la ausencia de conflictos con los representantes de los trabajadores.

Cabe destacar que la característica principal de la misma durante 2018 ha sido un incremento salarial de un 1,49% de media, por debajo de las cifras nacionales y autonómicas publicadas por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, con una jornada laboral media de 1.778 horas anuales.

A juicio del presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez, todos estos datos son “la prueba indudable de la aportación que realiza la Confederación al desarrollo económico provincial” siendo “sin lugar a ningún tipo de duda la organización más representativa que defiende los intereses de los empresarios de Salamanca, como bien reflejan las páginas del BOPSA”.

Sectores como el Comercio, Madera, Transporte de Mercancías, Limpieza de Edificios y Locales, Oficinas y Despachos, Piscinas e Instalaciones Deportivas, Panaderías o Tintorerías y Lavanderías han sido los que en 2018 han negociado las nuevas condiciones laborales que regirán en los próximos años sus actividades.

Por ello, todos los convenios colectivos sectoriales de Salamanca se encuentran actualmente vigentes y actualizados, con la excepción del acuerdo en el sector de las Pastelerías. En este caso concreto, Confaes ya ha formado parte de la constitución de la mesa negociadora e iniciará las conversaciones con los sindicatos CCOO y UGT de manera inminente tras las vacaciones estivales.

Únicamente Confaes no ha formado parte de la negociación del acuerdo sectorial de la Hostelería, ya que la Confederación no cuenta con ninguna asociación vinculada a dicho sector. De igual modo, el resto de trabajadores y de empresas no afectadas por los convenios en los que forma parte Confaes pertenecen a sectores con acuerdos de ámbito nacional como la banca o la enseñanza y al personal laboral de la Administración.

Los acuerdos sectoriales negociados por Confaes actualmente vigentes son de aplicación en cerca de 5.000 empresas de toda la provincia que generan más de 25.000 puestos de trabajo.

AGENCIA PYME.INFO