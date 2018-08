Villamayor implanta un servicio de recogida de cartón en los comercios que previamente lo soliciten

Miércoles, 8 de agosto de 2018

El Ayuntamiento de Villamayor ha informado a los comercios del municipio para comunicarles un nuevo servicio gratuito que ofrece a través de la empresa de recogida de basuras.



El Ayuntamiento, a través de los Vigilantes Municipales, se ha visto obligado a multar a algún comercio que saca cartones de forma desordenada, acumulando basura y esparciéndolos por las calles adyacentes, cuando estos comercios tienen la obligación de gestionar estos residuos si son en grandes cantidades.



Por eso, teniendo en cuenta que en días puntuales se acumulan grandes volúmenes de cartón procedentes normalmente del sector servicios en el exterior de los contenedores de reciclaje ubicados en la vía pública; en especial en los localizados en C/ Canteras Recias y en C/ Caseta, el Ayuntamiento de Villamayor ha transmitido una serie de indicaciones con el fin de mejorar la imagen y la salubridad de las calles y a la par, seguir facilitando el reciclaje de cantidades grandes de papel y cartón producidas en los comercios:



-Nunca se debe depositar ningún tipo de residuo en el exterior de los contenedores. Existe una dotación abundante de contenedores de reciclaje en el municipio, pudiendo distribuirlos convenientemente en el interior de los mismos.



-En caso de producir grandes volúmenes de algún tipo de residuo, el productor debe gestionarlos por sí mismo, contactando con empresas autorizadas de gestión de residuos que se los recojan convenientemente en su propio establecimiento.



-No obstante, desde el Ayuntamiento de Villamayor, comenzarán a ofrecer gratuitamente a los comercios del municipio que así lo soliciten, la recogida del cartón en su propio local por parte de la empresa que actualmente gestiona este residuo en el municipio.



-La empresa pasaría todos los jueves, de 9.30 horas a 10.30 horas aproximadamente, por el lugar pactado con cada negocio interesado, donde se depositarán ordenadamente y sin causar problemas de tránsito por la vía pública, los cartones que se desea que se retiren para su posterior reciclaje.



-Los comercios deben facilitar la tarea y colaborar con la empresa para la recogida adecuada y ágil de los cartones. Los comercios interesados pueden contactar con la empresa para solicitar el servicio en el teléfono: 923 289 270.