¿Monarquía o república?

Lunes, 6 de agosto de 2018

Resulta sorprendente que haya ciudadanos reclamando que vuelva una republica, no sabemos si como la primera o la segunda, a lo mejor quieren una distinta, da igual, la primera y la segunda fueron un desastre. Parece que todavía no se han enterado, que la monarquía que tenemos es como una republica coronada que acata todos los principios republicanos, un Estado democrático, laico, social de derechos y deberes y justicia por igual para todos los ciudadanos. No tiene nada que ver con los fundamentos que se asienta toda monarquía, que es el origen del poder.

Si olvidamos los principios (como está sucediendo) ya no importa quien ejerce el gobierno como el propósito con que lo ejerce. Un gran filósofo de la antigüedad, distinguía dos tipos de gobiernos: los que atienden al bien común y los que atienden intereses particulares. Yo agregaría que existen otros dos tipos de gobernantes: los que defienden al pueblo de los poderosos y los que defienden al poderoso del pueblo.

La monarquía se creo, para defender al pueblo del poderoso. Hoy, vemos ciertamente, que las monarquías han dejado de proteger a los pueblos de los poderosos, porque se han convertido en republicas coronadas, y los reyes se amontonan con los poderosos, en perjuicio de los pueblos, con el mismo entusiasmo que lo hace cualquier presidente republicano. También lo hacían en nuestras pasadas republicas, en la primera mejor no recodarlo, en la segunda, dos presidentes y doce gobiernos en cinco años, esto sí que daba de sí para los poderosos.

Causa risa que la gente se asombra después de escuchar unas grabaciones borrosas de una señora dudosa de amor, que acusa a un rey de actuar como comisionista. ¿Y que han sido todos los presidentes de La Republica francesa? Sino comisionistas. ¿Acaso se les conoce otro oficio a Mitterrand, a Chirac, a Sarkozy, a Holladle? Si, algunos dominadores de cambio de catre. ¿Y si nos desviamos a otra republica muy democrática, nos encontramos con un matrimonio Clinton, comisionista y de bragueta, o la saga de los Bush, de las armas, o el simplón de Obama, se dedican a otra cosa que no sea forrarse? ¿Y a que se dedica el populista Trump? Son todos gobernantes al servicio del poderoso Don Dinero, y enemigos de los pueblos que gobiernan, de los pueblos engañados que les votan.

Es de tontitos, pretender que la republica vaya a acabar con los males que nos han traído estas monarquías, o republicas coronadas. En este tiempo democrático de la Historia, la gente tiene la ilusión de que con su voto pone y quita gobernantes, pero nadie se pregunta porque todos los gobernantes que pone y quita son iguales al servicio del poderoso Don Dinero. Solo gobernantes con títulos de mando, pueden mirar a los señores del Dinero por encima del hombro y librarnos de esta plaga de comisionistas y corruptores.

Pero también es verdad que hay monarquías que se deslizan por una rampa que les conduce hasta la anarquía. Con parada en la monarquía constitucional y republica. La monarquía constitucional: el rey reina, pero no gobierna. Por eso la monarquía constitucional o parlamentaria se puede deslizar hacia la republica. El poder no puede estar en manos de una persona concreta, solo puede representar el pode del pueblo y protegerle del poderoso Don Dinero y librarnos de la anarquía presupuestaria de las Republicas. Por lo tanto. Monarquía constitucional. Si. El sistema menos malo y el menos costoso…