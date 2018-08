El futuro Estadio en el Zurguén para Unionistas, ¿una nueva chapuza?.

El futuro “Estadio” de Unionistas, constreñido en la parcela elegida.

Por fin el Ayuntamiento de Salamanca ha resuelto uno de los graves y preocupantes problema de esta ciudad, Unionistas tendrá Estadio. No es que hayan llegado a esa conclusión tras un pormenorizado y muy participativo proceso de estudio y evaluación de la situación del deporte salmantino. No. Como los demás ya tienen, a estos también les damos una instalación municipal para que se callen, pagada entre toda la ciudadanía. Todo sea por la proximidad electoral.

Casa actual de Unionistas, Las Pistas de Atletismo de El Helmático.

Ya he manifestado que este proyecto futbolístico, que pretende recordar y homenajear a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, merece todo mi respeto y apoyo. Pero no creo que, cuando ya existe un Estadio de fútbol con todas las letras, tengamos que hacer otro. Sigo pensando que el Ayuntamiento debería trabajar en serio para conseguir una solución más satisfactoria. Y como alternativa temporal convertir las Pistas de El Helmántico en un pequeño Estadio de verdad, también para el Atletismo (por cierto, ¿no se deberían proteger las pistas de los tacos de las botas de los futbolistas?). Coincido que lo más importante es contar con instalaciones para impulsar la cantera deportiva, un trabajo social sobresaliente, Esto no se consigue con lo que se pretende hacer, y no olvido la trascendencia de contar con un equipo de cierta categoría que tire de ella. Se resuelve aumentando las instalaciones deportivas para ello, y también gestionando mejor lo que se tiene. Incluida la Aldehuela, donde además se podría construir algún campo de futbol más en vez de tanto aparcamiento sospechoso.

Un clásico en 2ª B, el Estadio donde juega la Unión Deportiva Melilla.

Estadio Iberoamericano de Atletismo de Huelva.

Pero ese halo continuo de improvisación del Partido Popular gobernante no podía evitarse en este caso. No sé si recuerdan que el Multiusos Sánchez Paraíso pretendía incluir una Pista de Atletismo cubierta. Pero como primero se buscó la parcela y luego se decidió qué hacer, las Pistas no cabían. No hay problema, así aseguramos el “gimnasio” para que lo gestione una empresa privada que se olvida de hacer las inversiones a las que está obligada y se le perdona, para construir unas Pistas aparte y se las “damos” a ellos. Con esto pasa lo mismo, primero se elige la parcela y luego ya se ve si entra lo que se quiere hacer allí.

Visor PGOU de la web municipal, con la calificación urbanística actual.

Como es habitual en el barrio de El Zurguén los equipamientos concebidos cuando se diseñó antes de 1990, terminan cambiando de destino. La parcela del futuro Estadio de Unionistas, con dinero público, figura como Centro Instituto Enseñanza Secundaria desde 1995, antes como Instituto de Bachillerato. El Visor de Planeamiento de la web municipal lo deja en un aséptico Sistema Local de Equipamiento, que permite el Instituto pero también el campo de fútbol, a elegir según el interés general. El Zurguén cuenta con una costosa instalación de futbol de dudosa legalidad deportiva, y tampoco hubiera estado mal resolver este problema. Pero ni siquiera harán eso. Hurtan, una vez más, un equipamiento como un centro de enseñanza, todavía están esperando un Centro Sanitario, para hacer algo que se le dará a alguien para que lo gestiona para ellos. Y luego resulta que en esa parcela no entra un mini-estadio de fútbol. Es que ni siquiera son capaces de improvisar decentemente.

En el Plan General actual las parcelas encima de la elegida tienen la misma calificación urbanística.

Como se puede observar en las imágenes publicadas, se hará una chapuza de Estadio al ceñirse a una parcela problemática, desnivel del terreno incluido. Ya puestos, para hacer algo decente, podrían haber ocupado las restantes parcelas de esa manzana que tienen la misma calificación urbanística, recordemos que son maestros en interpretar las normas. Ya que nos costará varios millones de euros, al menos podríamos “fardar” de Estadio coqueto. Pero no, hacen un limitado pegote de acceso dificultoso pegado a una autovía y que dudo mucho que genere el ambiente futbolístico adecuado. Confío que su diseñador, seguro que nadie habitual ajeno al Ayuntamiento, ha tenido en cuenta la normativa para la categoría futbolística en la que se va a utilizar, nada de cantera claro, y pueda colar este engendro.