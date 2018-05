El poema, fotografía de literatura

Miércoles, 2 de mayo de 2018

"La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo; crea otro... Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro."

Octavio Paz



Verdaderamente, escribir un poema es algo más que colocar unas palabras en línea La poesía es una forma de expresión, podemos entender que un poema es la fotografía de la literatura.

Es decir, que si una imagen vale más que mil palabras; un poema (un buen poema) puede valer más que un ensayo filosófico porque nuestro cerebro ama la síntesis, la concisión, la brevedad.

Las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana; y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería... son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía y su belleza, es algo que nos mantiene vivos. Y esto es así desde que el mundo es mundo, el hombre aunque no lo sepa necesita de la poesía





Y no tiene por qué ser una poesía nueva o de un poeta específico, para mi es bonito leer los poemas de la gente que me rodea, me hacen ver que una vez más el verso es solo su vía de escape, su forma de hablar y de contarle al mundo qué piensa de la forma más bella posible.



Porque la poesía no es de este o el otro autor, la poesía es del lector, de la persona que lee los versos y encuentra en ellos aquello que necesita. Muchas veces nos pasa que al leer algo pensamos: así me siento, nada podría expresarlo mejor". En ese momento deseas haber sido tú el autor de esos versos, por eso es necesario que lo hagamos nuestro. Porque la poesía está en función de aquel que la necesita, porque para eso fue escrita.

La poesía es después de todo el fruto de nuestra vivencia, de nuestra forma de sentir y de percibir las cosas, la poesía muchas veces es el latir de la ciudad, la fotografía de sus paisajes.