El abandono escolar temprano se sitúa en el 16,7% en Castilla y León

Viernes, 25 de mayo de 2018

A lo largo de dos días, la Consejería de Educación ha acogido múltiples reuniones bilaterales entre los equipos directivos de las consejerías de Educación de Castilla y León y Murcia, lideradas por sus consejeros, Fernando Rey y Adela Martínez-Cachá. Además, esta mañana han visitado varias aulas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Atenea’ en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda. Se trata de un centro inaugurado con el inicio de este curso escolar y cuya segunda fase comenzará a funcionar en el curso 2018-2019, con un presupuesto total que superará los seis millones de euros. Así, este CEIP se ha unido a los denominados centros BITS (Bilingüismo, Inclusividad, Tecnología y Seguridad), los más innovadores de la Comunidad y cuyos ejes fundamentales son el bilingüismo, la inclusión, las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la pedagogía, así como la convivencia y seguridad.

Entre las cuestiones que se han abordado durante este encuentro ha destacado el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, impulsado por Castilla y León desde el curso 2007-2008 y por el que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia ha mostrado mucho interés ya que se trata de una iniciativa que no se realiza en ninguna otra comunidad autónoma. Su principal finalidad es incrementar las tasas de titulación y contribuir a la reducción del abandono escolar temprano que en la Comunidad se situó, en 2017, en el 16,7 %, 1,6 puntos por debajo de la media nacional.

Además, durante el encuentro se analizaron las medidas que incluirá la Estrategia para el Éxito Educativo 2020 que impulsará la Región de Murcia y en la que se invierten ocho millones de euros con medidas como la que ya se ha puesto en marcha recientemente con el refuerzo educativo en horarios de tarde y durante el mes de julio para reducir el abandono educativo temprano. Precisamente, el consejero de Educación, Fernando Rey, ha subrayado que “esta es una de las medidas que mejores resultados ha arrojado, dentro del Programa para la Mejora del Éxito Educativo de Castilla y León. Las clases extraordinarias, voluntarias y gratuitas, desarrolladas en el mes de julio para estudiantes de cuarto de ESO que no hayan superado Lengua Castellana y Literatura y/o Matemáticas en el curso que finalizan consisten en la impartición de una hora de cada una de estas materias y dos horas de estudio dirigido”.

En este sentido, los datos de la evaluación de los resultados en el curso 2016-2017 indican que el porcentaje de alumnado inscrito en estas clases que aprueba la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es un 15,4 % mayor que el de los no inscritos; y, en el caso de Matemáticas, es un 10 % mayor que el de los no inscritos. Rey ha incidido en que “esta medida ha contribuido a que un número importante del alumnado promocione, siendo durante el curso 2016-2017 un 12,5 % mayor el porcentaje de promoción en los que han participado, frente a los que están en condiciones de participar y no lo hicieron”.

Además, este curso, la Consejería de Educación ha implementado una nueva medida de apoyo y refuerzo educativo durante el curso, con carácter experimental, que se desarrollará desde el 23 de abril al 22 de junio. Se denomina ‘Programa de acompañamiento a la titulación en 4º de ESO’ y tiene como finalidad facilitar al alumnado la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, reforzando de forma suplementaria los aprendizajes instrumentales y la adquisición de las destrezas básicas, que le permitan alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes. Hasta el momento, más de 1.800 alumnos se han inscrito para realizarla en 53 centros de la Comunidad. Esta iniciativa pretende mejorar las tasas netas de titulación en 4º ESO y el fracaso escolar que, en el curso 2016-2017, se situaron en Castilla y León en el 85,2 % y el 14,8 %, respectivamente.

Por su parte, la Región de Murcia logró reducir la tasa de abandono educativo temprano en cuatro puntos durante 2017 y 0,6 décimas durante el primer trimestre de 2018, situándose en un 22,5 %. La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez- Cachá, ha manifestado que “desde el Gobierno autonómico no nos conformamos con estos datos, pero nos animan a seguir trabajando con medidas concretas para ofrecer alternativas educativas a nuestros jóvenes”. La tasa de abandono educativo temprano representa el porcentaje de población entre 18 a 24 años que posee, como máximo, el graduado en ESO y no sigue ningún tipo de formación posterior. Martínez-Cachá ha explicado que “la reducción de esta tasa es un claro indicador de que las medidas van dando resultados y mejora nuestro sistema educativo”. Así, Murcia se acerca a la media nacional, y tal y como ha señalado la titular de Educación, “el Gobierno murciano pretende bajar de los 20 puntos durante este año y continuar trabajando en el objetivo marcado por la Unión Europea”.

Igualmente, durante el encuentro también se han analizado los resultados del Informe PISA 2015, donde Castilla y León situó sus estándares de calidad educativa en las tres áreas analizadas, muy por encima de los promedios de la OCDE, de la UE y de España, alcanzando un total de 516 puntos de media. Por otro lado, también se ha puesto de manifiesto la equidad y homogeneidad del sistema educativo de la Comunidad, ya que el porcentaje de alumnos con niveles bajos es muy reducido y no existen apenas diferencias entre los centros públicos y concertados, zona rural y urbana, ni entre alumnos y alumnas.

Asimismo, también se ha abordado en las jornadas la estrecha relación entre convivencia escolar y éxito educativo, analizando algunas de las actuaciones y propuestas relativas a la mejora de la convivencia que se llevan a cabo y en las que ambas comunidades han sido unas de las más adelantadas e innovadoras, convirtiéndose, en su momento, en referentes del marco estatal de convivencia escolar.

La Región de Murcia, referente nacional en atención a la diversidad

La atención a la diversidad también ha ocupado parte de las reuniones. La Región de Murcia se sitúa a la cabeza de España en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, de hecho es la cuarta Comunidad -tras Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana- con mayor número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios. La consejera de Educación, Juventud y Deportes ha explicado que el objetivo es que “ningún murciano quede atrás y todos los alumnos estén integrados y cuenten con una mayor calidad educativa”.

En este sentido, 10.011 alumnos, un 92 % del total con necesidades educativas especiales, están escolarizados en centros ordinarios. Martínez-Cachá ha señalado que “las aulas abiertas son unidades especializadas ubicadas en centros educativos ordinarios cuyo objetivo es proporcionar un contexto adecuado para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales graves y permanentes, y cuya escolarización requiere de una ayuda constante e individualizada y adaptaciones significativas del currículo que no pueden ser atendidas en el marco del aula ordinaria con apoyos”. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes invierte más de 50 millones de euros en gastos de personal, que incluye a los más de 800 maestros de pedagogía terapéutica, 500 de audición y lenguaje, 280 de compensación educativa, cerca de 400 auxiliares técnicos educativos y 95 fisioterapeutas.

Por su parte, Castilla y León ya aprobó en junio de 2017 el II Plan de Atención a la Diversidad 2017-2022. Con un presupuesto asignado de más de 55 millones de euros, desarrollará medidas encaminadas preferentemente a recursos personales, formación del profesorado y campañas de sensibilización. El consejero de Educación ha destacado que se trata de “un documento referente para la equidad, de forma que ningún alumno de la Comunidad se quede atrás por sus circunstancias personales, económicas o sociales, sino que se potencien sus posibilidades para educarse junto al resto de sus compañeros”.

A lo largo de estos dos días, han participado en las reuniones bilaterales la directora general de Universidades e Investigación, Pilar Garcés; el director general de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega; el director general de Recursos Humanos, Jesús Hurtado; el director general de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza; y el director general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Eduardo Carazo. Y, por parte, de la Consejería de Educación de Murcia, la directora general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Juana Mulero; la directora general de Centros Educativos, Mª Remedios Lajara; la directora general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa; Esperanza Moreno; el director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Sergio López; y el director general de Juventud, Francisco Javier Sánchez.