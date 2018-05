Proponen protección para un inmueble histórico de la calle Van Dyck

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio propone la catalogación del inmueble sito en Van Dyck 37. “Se trata de un inmueble de suficiente entidad, que configura la esquina hacia la Calle Fernando de Rojas, dotando de carácter a su ámbito y atrapando el paisaje urbano del siglo XX y del ensanche de la ciudad. Su estado de conservación es bueno, conserva elementos originales y destaca por su fachada en rotonda con balcón”, argumentan.

La Asociación recuerda que el Ayuntamiento no ha incorporado ningún edificio al catálogo del Plan General en los últimos once años y confía en que en este caso se logre la protección correspondiente.

Comunicado de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio

La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” ha propuesto al Ayuntamiento de Salamanca la catalogación y consiguiente protección del edificio sito en el número 37 de la Calle Van Dyck, para lo que el colectivo confía en contar con el apoyo del propio Consistorio que en diciembre de 2012 lamentó el derribo del edificio simétrico a éste situado en el número 48 esquina hacia la Calle Conde Cabarrús excusándose en que no estaba catalogado.



En el caso del edificio sito en el número 37 de la Calle Van Dyck, se trata de un inmueble de suficiente entidad, que configura la esquina hacia la Calle Fernando de Rojas, dotando de carácter a su ámbito y atrapando el paisaje urbano del siglo XX y del ensanche de la ciudad. Su estado de conservación es bueno, conserva elementos originales y destaca por su fachada en rotonda con balcón.



A pesar de los esfuerzos del vigente Plan General de Ordenación Urbana por preservar algunos edificios de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado en el ensanche de la ciudad, no menos cierto es que son muchos los que han sido derribados en los últimos años por haber sido injustamente infravalorados o por simple desconocimiento.



La escasa protección que reciben los edificios catalogados y la multitud de edificios que ni siquiera lo están, obliga al Ayuntamiento de Salamanca a realizar una revisión del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana ampliando datos, aumentando el grado de protección e incrementando el número de fichas o edificios catalogados. Pero también a que el Consistorio y sus técnicos cumplen con las normas recogidas en el propio Plan General, como la Norma General de Alerta, que sirve para que los elementos no detectados en el momento de la redacción del Catálogo puedan recibir "las medidas oportunas para la conservación o protección" por parte del "Órgano competente en materia de Protección del Patrimonio".



Derribo en García de Quiñones nº 10



“Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” también ha transmitido al Ayuntamiento de Salamanca su repulsa por el reciente derribo de otro edificio que el Consistorio no ha estimado preservar, en el contexto de la paulatina desaparición del caserío de la ciudad, se trata del situado en la Calle García de Quiñones nº 10 (antiguo número 6).



Este edificio, de composición formal, planta baja para dos locales y principal, es atribuido al arquitecto Ricardo Pérez Fernández en el año 1944. En buen estado de conservación, pese al abandono padecido en los últimos años, destacaba por su distribución de interiores y el juego de rejerías de las ventanas, balcones y puerta, especialmente.



Aunque el PGOU en 2007 catalogase 700 bienes patrimoniales, es obvio que otros tantos están desprotegidos; ya que este derribo se suma a los de otros inmuebles que en los últimos años han sido víctimas de la piqueta y enlaza con los que se llevarán a cabo en los próximos meses y años por la manifiesta pasividad municipal.



Una ciudad como Salamanca, que presume de respetar su pasado, su historia y su patrimonio no puede consentir que el principal catálogo de bienes sea tan selecto y permisivo. De hecho, en pocos años se han podido demostrar sus graves carencias, recientemente en el caso del Edificio España.