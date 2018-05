A vueltas con la N-630 Norte, Plaza de Toros-Helmántico, en los Presupuesto Generales del Estado.

Creo que resulta evidente que me he interesado mucho por los accesos de la N-630 a la ciudad durante casi 5 años de columna, y antes por supuesto. En realidad Salamanca no es que haya tenido unos accesos por carretera muy atractivos. Aunque lentamente han ido mejorando, mucho más los pertenecientes al Estado que los de otras administraciones (y en especial la Junta de Castilla y León) que en general son impresentables. Desde luego poco que ver con otras ciudades de la región.

Único tramo arreglado por el Ministerio de Fomento, junto al Helmántico, con aceras a ambos lados. Hay carril bici junto a la señal de paso de peatones. Por supuesto, nada de árboles, bancos, fuentes, etc.

Y sigo con la N-630, cuyo aspecto poco tiene que envidiar a las de la Junta, entre la Plaza de Toros y el Estadio Helmántico. Fue presupuestada su reforma en 1995 con la despedida de Felipe González, en torno a 500 millones de pesetas. Aunque nunca más se supo hasta que José María Aznar decidió dividir la obra en dos (que no fue la única) y ya con José Luis Rodríguez Zapatero se adjudicó y realizó a finales de 2005 el tramo paralelo al Estadio Helmántico por 657.167 euros. Posteriormente, en Febrero de 2008 se adjudicó por 3.525.394 euros el resto, pero a finales de Octubre se paró la obra y quebró la empresa.

Desde entonces aparece y desaparece de los Presupuestos Generales del Estado, sin tener la suerte que el Partido Popular que tanto nos quiere se decida a ejecutar la obra. Hace unos años empezó el Ayuntamiento, con nuestro actual alcalde a la cabeza, a gastar dinero en “acondicionar” los laterales de la carretera en el barrio de Capuchinos, que con lo último previsto acumula el millón de euros, básicamente en aparcamientos. Ahora, en el nuevo pero tradicional frenesí inversor preelectoral, dice que van a poner una senda peatonal y carril bici, que parece modificar un aparcamiento ya realizado. Pero esto ya lo incluía el proyecto del Ministerio de Fomento (aceras a ambos lados en vez de senda peatonal, como muestra una foto más arriba). Cuando se criticó la oportunidad de crear uno de los aparcamientos, el equipo de gobierno afirmó que no era dinero malgastado, que no se tendría que destruir con posterioridad.

Parece ser que por aquí discurrirá la senda peatonal y el carril bici, ¿por la cuneta quizás?.

Recientemente, a principios de Abril, nos visitó el Ministro de Fomento y dijo que en los presupuestos de este año se incluía 1 millón de euros de los 3 que se necesitan para realizar por fin esa obra, para ser entregada luego al Ayuntamiento. Analizando las fotos del evento observo que el Alcalde estaba en primera fila frente al ministro, a no más de 5 metros de distancia. No entiendo entonces a qué viene seguir gastando dinero municipal en una obra que tiene que hacer el Ministerio de Fomento. Si es por gastar, no me resulta difícil encontrar otros problemas en la ciudad en las que invertir ese dinero.

Pequeño montaje de la página 167 (171 en el pdf) del anexo de inversiones reales y programación plurianual, tomo I, Programa de Creación de infraestructuras de carreteras. La denominación es “Acceso norte a Salamanca (2,4 Km)”. Las cantidades son en miles de euros. Según eso, la obra debería finalizar en… 2018.

En lo publicado en la web correspondiente relacionada con los Presupuesto Generales del Estado como Creación de infraestructuras de carretera hay 252.790 euros, muy lejos de los 3’5 millones de 2008, sobre todo si tenemos en cuenta lo hecho junto al Helmántico. En cambio para mejora del firme (¿no suena esto a asfaltar lo que hay?), se destinan 3 millones. Estos días nos dicen que para arreglar el firme de 76 kilómetros de la autovía A-62 se dedicaran 4’15 millones, ¿no parecen mucho 3 millones para asfaltar 2’4 kilómetros?. Supongo que será alguna forma de finta legal, veremos. No es la primera vez que declaran nuestros gobernantes (en todas las administraciones del mismo partido) que van a realizar esa obra. ¿Irá esta vez en serio, o seguirán mareando la perdiz?, porque tampoco parece una inversión de dinero público estratosférica, poco más de cuatro desfiles militares.

Pequeño montaje de la página 177 (181 en el pdf) del anexo de inversiones reales y programación plurianual, tomo I, Programa de Conservación y explotación de carreteras. Aquí aparece como “Mejora del firme de la N-630 acceso norte a Salamanca”. Las cantidades son en miles de uros. Aquí la finalización es para 2019.

Para ver las partidas en el Presupuesto General del Estado de 2018 (se aconseja descargar el pdf y utilizar la función buscar 630, acceso norte y/o Salamanca, de todas formas en el artículo están señaladas las páginas que nos interesan):

http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2018Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_18_A_V4.PDF