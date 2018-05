Martes, 22 de mayo de 2018

Cuando le preguntan a Margaret Bonen, Investigadora que a sus 82 años de edad ¡lo ha visto de todo! sobre la-Inteligencia Artificial-en la que es una experta dice: La Inteligencia Artificial es como un hacha; se puede usar para el bien o para el mal”… ¿Cuál es la idea más equivocada que tenemos sobre ella?-Respuesta-: “Yo diría que hay dos. La primera es que la Inteligencia Artificial (IA), puede hacer mucho más de lo que es capaz. Y la segunda es, que puede hacer mucho menos”. ¡Jo… ni que fuera gallega!... ¡Por Diossssss dice a esto nuestra querida e inigualable Mari Loli en exclamación contundente y de “andar por casa” y eso que no la he dicho que, Stephen Hawking, el genio, ya advirtió: “El desarrollo de la IA- PUEDE SIGNIFICAR EL FIN DE LA RAZA HUMANA”; pues esta aseveración podría significar para ella algo insoportable y la obligaría a prolongar ese ¡Por Diossssss, hasta el infinito…

Bromas aparte. El tema es serio, pues estamos hablando de: “Cuando la Inteligencia de las Máquinas supere a la del hombre”. Y esto son ¡palabras mayores! , dado que esta IA, servirá para acabar con las enfermedades, las guerras e incluso la muerte y además predicen que el “momento” está en torno al 2030…

Cuando la preguntan a Eudald Carbonel, un reputado Paleontólogo. Pero no habrá desaparición de la raza humana ¿verdad?-responde-No, no creo-(En qué quedamos… ¿Sí o No?) que vayamos a desaparecer. Pero nosotros seremos los últimos que vivimos en este viejo mundo que se va a hundir por completo y va a dar paso a uno nuevo completamente diferente”. ¡Jo… menudo panorama!

Pero lo mejor está por venir cuando le vuelven a preguntar: ¿Entonces nada nos podrá extinguir, excepto nosotros mismos?-Respuesta-“Exacto, el peligro siempre está dentro del sistema, no fuera”.

Dejo este tema escabroso, que será de ahora en adelante inagotable e INSOPORTABLE (Incomodo, molesto, enfadoso, insufrible e intolerable) tanto o más como el de Puigdemomt, que ¡ya es serlo!

-Alguien ha escrito: “Vivir de una forma INSOPORTABLE no es vivir”. PUES ESO.

Decía mi buen amigo y gran persona Armando Moralejo (Q.E.P.D), el poeta de Cantalpino, que: “Recordar es volver a vivir” y es cierto. “Y mil y un recuerdo nacen en su alma, llenando su pecho de amor y añoranza, y se llenan sus ojos de lágrimas, siguiendo soñando cuando todos pasan. En días de fiesta. En siembras y aradas. En siega y rastrojos de mieses doradas. En trigos ya limpios en trojes colmados, que serán pan y oro para la invernada”.

Hace unos años escribimos un libro entre los dos-CONTRASTES-epopeya de lo sencillo (Ediciones ANTEMA) ABRIL 2012.Hace unos días le repasaba en busca de unos datos y me encontré con la dedicatoria que escribí para mi hermana Conchita cuando se lo regalé, y como bien dice Armando en su Poemario… “y se llenaron mis ojos de lágrimas”… cuando volví a leerla….ahora “Conchi” ya ha muerto.

Salamanca 30 abril 2012

Querida Conchi: ¿No crees que ya es demasiado?. Sí ya sé que a alguno de los Santos y además Hernández, nos va la “marcha”. Pero el festejo de presentación de este libro en el Casino fue “demasié”…

Amigos, amigas, familiares, gentes de diversas clases sociales, estrellas de Televisión, personas generosas de –Proyecto Hombre-un poeta de pueblo como coautor, hasta el Alcalde de Salamanca y un servidor Contador de Historias Humanas-hasta que me muera…

Muchos amigos y amigas, gente normal y también cantantes singulares muy conocidos, gentes todas de toda la vida estuvieron allí; muchos de ellos, que como en mi, el paso del tiempo muestra los estragos. ¡En fin, todo, como la vida misma! Y siempre, siempre el recuerdo imborrable de personas queridas que nos dejaron… ¡qué pena!

Que más voy a decir… NADA, ya está todo dicho.

Solamente, besos y abrazos

Anselmo

Hay quien dice que: “Volver atrás no vale nada”. Yo opino que si ello nos produce paz y bienestar y podemos mirar el pasado con gratitud, que nos hace recordar los tiempos felices; podemos permitirnos la nostalgia.

-Un mundo de robots sin sentimientos, por muy importante que pueda ser “eso” de la IA; Sería INSOPORTABLE, incomodo, molesto, enfadoso, insufrible e intolerable… Y… ¡Ahí lo dejo!