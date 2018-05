Ante todo mucha calma, se rehabilita en parte la vía férrea entre La Fregeneda y la frontera.

Hace algo más de un año se adjudicó la “rehabilitación del camino de hierro entre Fregeneda y Barca de Alba”, tal y como reza en el proyecto. Ahora, según el Presidente de la Diputación, la obra está ejecutada en un 80%, por lo que este verano seguramente se pueda disfrutar con mayor seguridad y comodidad del paseo por esta impresionante obra de ingeniería de finales del siglo XIX. Que forma parte de la línea entre La Fuente de San Esteban y Barca d’Alva de algo más de 77 kilómetros, declarada Bien de Interés Cultural según el BOE del 5 de Diciembre de 2000.

Fue cerrada al tráfico el 1 de Enero de 1985, una muestra más del abandono de estas tierras por parte del gobierno central a las puertas de la entrada en la Unión Europea (es de suponer que para estrechar lazos con Portugal al ser internacional). Luego les ha costado años intervenir mínimamente en un recurso turístico del enorme potencial como el que tiene esta vía férrea, pero por supuesto ha sido algo a la altura de una provincia que se derrumba demográficamente, un mínimo lavado de cara discutible sin más pretensiones. Y eso que en fondos europeos desde 1986 han llegado más que decenas de millones de euros, que ¿se han utilizado correctamente?

Durante este tiempo hubo algún intento para convertir esta infraestructura abandonada y decadente, en un recurso económico que ayudara a relanzar esa zona del Oeste salmantino. En el mundo existen numerosos ejemplos de conversión de vías cerradas en ferrocarriles turísticos, incluso algunos que se concibieron así desde un principio. La revista Vía Libre de la Fundación de Ferrocarriles Españoles suele incluir reportajes sobre ello, este mes de un ferrocarril turístico en el País Vasco francés. Desde luego Suiza parece el paraíso de este tipo de ferrocarriles, existiendo incluso empresas privadas con beneficios explotando alguno. Hay más ejemplos en Europa, incluso en América países como Argentina también tiene alguna cosa interesante.

En el caso que nos ocupa nos encontramos con una vía que en Portugal circula por las orillas del río Duero, que acoge un floreciente turismo fluvial que llega hasta Barca D’Alva. Río que seguramente origina y cobija una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo, a su paso por Castilla y León y Portugal. Y que termina en la más que atractiva ciudad de Oporto. Por el lado español no parece difícil vincularlo a un turismo cultural de primer orden, con ciudades y monumentos Patrimonio de la Humanidad.

Diría que se acumulan demasiados atractivos para que sigamos olvidando las posibilidades de ese tramo de vía férrea. No necesita sólo un lavado de cara, se precisa un proyecto ambicioso pensado como inversión de futuro para empujar a la zona en sentido contrario al que lleva en la actualidad, sobre todo con la puntilla que pende sobre ella en forma de mina de uranio. Debe partir de un trabajo riguroso de investigación del potencial y sus posibilidades, con una programación de inversiones (que seguramente tendrán que ser públicas) y un mantenimiento posterior de la actividad, para que de verdad sirva para algo. El Muelle de Vega Terrón es un ejemplo de inversión inútil, las infraestructuras por sí mismas no generan nada si no van acompañadas de un proyecto serio que desarrolle sus potencialidades.

Apostar por un tren turístico, vinculado al turismo fluvial, parece apuntar posibilidades, ya existe algún trabajo de la Universidad sobre ello, y va siendo hora de que hagamos algo. Lamentablemente, mientras se lava la cara de la vía férrea de La Fregeneda, en el entorno de Béjar, con otro indudable potencial turístico, desaparece. ¿De verdad sólo es culpa de los demás la decadencia de nuestra provincia?

El proyecto de rehabilitación se puede ver en esta dirección:

http://www.lasalina.es/cultura/turismoypatrimonio/promocionydesarrolloturistico/rutadelostunelesypuentes/documentacion/rutadelostunelesypuentes.pdf