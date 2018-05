El Instituto Mateo Hernández, gana el II Concurso de Cortos por la Igualdad

Jueves, 17 de mayo de 2018

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Mateo Hernández” de Salamanca se ha alzado con el premio de la segunda edición del Concurso Municipal de Cortos por la Igualdad dirigido a fomentar la igualdad de género y prevenir la violencia entre los jóvenes escolares.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, quien ha estado acompañada por el Director Provincial de Educación, Ángel Miguel Morín, ha agradecido hoy a los escolares su participación en esta iniciativa y les ha emplazado a que animen a sus compañeros y compañeras a participar en certámenes de este tipo que ayudan a prevenir la violencia de género dentro y fuera de las aulas.

El certamen tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a los alumnos sobre la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos en cualquier ámbito de la vida, a través del uso de diversas herramientas para trabajar en la educación de valores, como los medios audiovisuales.

Asimismo, se suma a las numerosas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca para sensibilizar sobre esta lacra social, como los talleres escolares para fomentar la igualdad de oportunidades; el concurso de tweets; las Aulas de Igualdad; o la carrera contra la violencia de género.

‘Quiero despertar’

El corto seleccionado en esta segunda edición ha sido el titulado “Quiero despertar”, interpretado y creado por el alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Bajo la coordinación del profesor Miguel Ángel González Rodríguez, los chicos y chicas han querido con este audiovisual despertar una mirada crítica ante los prejuicios y estereotipos que siguen vigentes en la sociedad.

El concurso estaba dirigido a alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado Medio. Los cortometrajes podían tener una duración máxima de 10 minutos y debían estar centrados en ocho temas: la coeducación en valores; las relaciones personales y virtuales igualitarias; el respeto y la no discriminación; el lenguaje no sexista; la corresponsabilidad; la publicidad y la comunicación no sexista; los roles y estereotipos de género o la violencia de género.

El premio que se les ha entregado esta mañana consiste en un viaje para toda la clase al Parque de Atracciones de Madrid. Además el docente que ha coordinado al grupo ganador ha recibido una tablet.

Fotos de Alejandro López