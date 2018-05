Jueves, 17 de mayo de 2018

Jordi Fabregat deja de ser el entrenador del Club Deportivo Guijuelo

GUIJUELO | El Club ha comunicado esta mañana el acuerdo por ambas partes por el que el técnico no continuará en el banquillo verdiblanco

Jordi Fabregat, ahora ya extécnico del Club Deportivo Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha comunicado esta mañana que el actual entrenador, Jordi Fabregat, no continuará en su puesto. El técnico catalán, que logró el objetivo de la permanencia una jornada antes del final de la liga, ya manifestó la pasada semana que hubo conversaciones de renovación hace tiempo, pero que no se concretaron: “Hace tres meses el club me propuso continuar en el equipo, pero yo consideré que aún no había conseguido el objetivo marcado, por lo que creía que era muy pronto para renovar”. Las conversaciones, según la nota de prensa del club, se han retomado tras el final de la liga y ambas partes han llegado al acuerdo de no continuar con su relación contractual. Por lo tanto, el Club Deportivo Guijuelo deberá dar un primer paso pensando en el nuevo cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.