Josetxu Morán recrea la tragedia de los refugiados que llegan a una Europa erizada de fronteras y de campos

Lunes, 14 de mayo de 2018

La cultura salmantina se volvió solidaria con la presentación de este espacio de sensibilización y de denuncia apoyado por poetas, artistas gráficos, fotógrafos y gentes de teatro

La Feria Municipal del Libro de Salamanca se despide con libreros atareados, títeres que descansan, músicos que han desafiado a la lluvia, al frío y autores que se han paseado entre gentes, ilustradores, niños, sin embargo, faltaba ese momento en el que la cultura salmantina se vuelve solidaria, se vuelve libro para abrazar y para reivindicar. De ahí viene Pláyade. Nacido de la Acción de calle que pretende, en palabras del actor y activista Josetxu Morán, recrear la tragedia de los refugiados que llegan a una Europa erizada de fronteras y de campos, el libro parte de un grupo de personas que quieren ayudar a otras personas y que buscan un espacio de sensibilización y de denuncia apoyado por poetas, artistas gráficos, fotógrafos y gentes de teatro reunidos bajo el nombre de “Pláyade”

Playa de muerte, playa de acogida, pléyade de gentes que se comprometen, la acción teatral, estremecedora, realizada en la Calle Compañía, a despecho del frío y de la quizás incomprensión del paseante, se convierte esta mañana de domingo en libro, un libro que recrea el poeta Raúl Vacas, que presenta Josextu Morán y al que Isabel Sánchez Fernández le ha escrito un prólogo sentido, lleno de ternura y crueldad, que lee con la misma emoción con la que habló días atrás de las víctimas del totalitarismo estaliniano la escritora checa Mónika Zgustova. Un prólogo bellísimo, poético, con olor a agua salada, a mar que no es espacio de alimento ni de verano, sino de muerte donde lo que no se nombra, no existe; lo que no se oye, no existe y así nosotros podemos seguir existiendo en palabras de Isabel Sánchez Fernández.

Un libro donde los testimonios, los textos –bellísimo el poema, de una cualidad metálica que sabe a sangre de Ángeles Pérez López, una de las más importantes escritoras e intelectuales salmantinas así como una de las más comprometidas- y la explicación de esta obra editada por Luis Felipe Comendador, también siempre presente con la mano tendida, se ofrece a los lectores en palabras del poeta Chema García como algo Hermoso y cálido, que abraza, y lo hace desde los textos, desde la belleza de sus imágenes y la generosidad de aquellos que lo hacen posible. Artistas plásticos de la talla nacional de Cecs Farré y Sonia García, o de la importancia en Salamanca como la de las fotógrafas Flora Salamanca y Carmen Borrego, colaborada habitual de Salamancartv al día entre otros muchos nombres. Nombres de quienes han aportado su arte y su apoyo a un proyecto, Pláyade, cuajado, como las Pléyades del cielo, de gente talentosa dispuesta a ayudar de forma generosa y tenaz ¿Qué mar es este surcado por fantasmas, despoblado de risas, voces y de abrazos? ¿Qué playa es esta a la que llegan mansas las mareas vomitando ahogados?

Una presentación que tuvo, de nuevo, el testimonio directo de Ferchu de Castro, el activista salmantino que tan bien conoce los campos de Lesbos por sus proyectos solidarios. Acción directa que emociona y nos acerca aún más aquello que tan lejos queremos sentir de la vida cotidiana. Afuera, en la Plaza, los músicos de la Banda Municipal recogen sus instrumentos, la gente pasea desafiando al frío inusual y los libreros se aprestan a volver a sus librerías donde los libros esperaran de nuevo su momento para salir a la calle. Todo tiene una cualidad de transparencia en este instante en el que la Plaza Mayor se pone letrada a despecho de quienes quieren mover la Feria Municipal del Libro a otros espacios, este momento en el que, aquellos que perdieron su casa, su vida y su dignidad, nos hacen una señal desde las páginas. Textos e imágenes nos recuerdan el horror cercano, el horror convertido, a pesar de todo, en esta belleza que nos sirve para conjurarlo. Heroica Asamblea de apoyo a personas migrantes, libro solidario, libro necesario.

Fotografías: Carmen Borrego