Vecinos por Macotera exige la inmediata dimisión del alcalde Francisco Blázquez al que acusan de “traicionar a la lista y los votantes”  

Viernes, 11 de mayo de 2018

En un comunicado la agrupación afirma tajante que “nos desvinculamos total y absolutamente de la labor municipal del vigente regidor”

Vecinos por Macotera ha querido ofrecer explicaciones tanto a simpatizantes como a los votantes de su formación en relación a los últimos acontecimientos vividos en el seno del Equipo de Gobierno macoterano que acababa esta semana con la dimisión de su número tres y teniente de alcalde, Teresa Losada.

Mediante un comunicado, que a continuación reproducimos integra y literalmente, la formación pone especial acento en el comportamiento y gestión del alcalde y numero uno de la formación, Francisco Blázquez, de quien afirman, a quien acusan de “traicionar a la lista, los simpatizantes y los votantes de VpM”

“Después de los últimos acontecimientos, la gran mayoría de componentes de la Agrupación de Electores Vecinos por Macotera (VpM) nos vemos en la obligación de dar las explicaciones oportunas, así como nuestro apoyo más firme y sincero a nuestra compañera Teresa Losada Hernández.

El origen de VpM, como todos sabéis, era el de aglutinar a un conjunto de personas de diferentes edades, sexos e ideologías en un proyecto común en el que el único beneficiado fuera Macotera y su gente. No obstante, viendo la gestión del Consistorio durante los últimos quince meses, está claro que las dos personas que ideamos este proyecto, avaladas, posteriormente, por la totalidad de los miembros de VpM, nos equivocamos en la elección del cabeza de lista. Dicha elección se debió, en un primer momento, a una estrategia electoral, ya que teníamos que incluir a gente de todo el espectro político en la misma. Además, era una persona jubilada, con el consiguiente tiempo libre y con experiencia al frente de un Ayuntamiento durante su etapa como regidor popular de 2011 a 2013. A esto hay que añadir su falsa buena predisposición, en un principio, hacia nuestro proyecto y hacia la forma de funcionamiento interna que habíamos planificado. Sin embargo, como se ha venido a demostrar, el actual regidor no ha cumplido con los acuerdos adoptados, traicionándonos, no ya a los que impulsamos esta idea, sino también a la totalidad de la lista electoral y lo que es aún más grave, a las personas que confiaron en nosotros con su voto.

Llegado a este punto, hemos creído que es el momento oportuno de dar estas explicaciones a las personas que confiaron en nosotros en mayo de 2015. Era un proyecto ilusionante e innovador, pero al mismo tiempo complicado de llevar a cabo. Sabemos que mucha gente no entendió ni entiende tal elección del cabeza de lista, lo respetamos, pero tenemos que decir que fue una decisión pensada y reflexionada durante largo tiempo por las dos personas que concebimos esta idea, y reafirmada por el conjunto de la lista electoral.

VpM surgió con el propósito de ser una alternativa en la que primara el respeto máximo hacia todos sus miembros y en la que su actuación interna se fundamentara en el debate y en la participación mayoritaria de todos sus integrantes, ya fueran cargos electos o meros componentes de la lista electoral, como se recoge en los Estatutos acordados por el conjunto de la misma antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Dichos Estatutos, colgados en la página web de nuestra Agrupación https://vecinospormacotera.webnode.es/estatutos/), no tienen fuerza legal vinculante, pero sí que son una medida tomada en consenso por todo el grupo, en la que se refleja perfectamente la manera de funcionar acordada por el conjunto de la lista electoral de VpM. Además, desde un punto de vista programático, desde VpM dudamos de que lo postulado en el programa electoral se esté cumpliendo, es más, de que se esté intentando cumplir.

Ante estos flagrantes incumplimientos, Teresa Losada Hernández, concejala y segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Macotera, se ha visto en la tesitura de tomar la costosa decisión de dimitir el pasado lunes, después de una reflexión constante y sosegada, al no querer estar implicada en una gestión municipal que ni comparte ella, ni la mayoría de los miembros de nuestra lista electoral, y que dista mucho de la manera de funcionar acordada por todos los miembros que componíamos la lista de VpM cuando creamos este proyecto.

Desde que se produjo la moción de censura en enero de 2017, a nuestra compañera se la ha mantenido completamente al margen de la gestión municipal por parte del actual regidor. La falta de información, el ninguneo, la poca consideración hacia su persona, el poco respaldo que se le ha ofrecido para llevar a cabo las funciones de sus concejalías y la omisión de la palabra, entre otras cosas, ha sido la tónica general de estos quince meses en los que ha formado parte del equipo de gobierno municipal, generando tan mal ambiente que ha hecho que el trabajar con ilusión y buena disposición fuera imposible.

Desde VpM, especialmente por parte de nuestra compañera, agradecemos a los vecinos que confiaron en nosotros en las pasadas elecciones y os pedimos disculpas por su retirada, intentando, hasta el último momento, aportar su granito de arena para prestar un buen servicio a Macotera.

Por último, y como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, la gran mayoría del grupo de Vecinos por Macotera (VpM) exigimos al alcalde actual su inmediata dimisión, ya que no representa el espíritu con el que se fraguó este proyecto por lo que nos desvinculamos total y absolutamente de la labor municipal del vigente regidor.

En cualquier caso, tendréis que ser los vecinos de Macotera los que, analizando las justificaciones dadas tanto por este grupo municipal como por el alcalde actual, así como la trayectoria política, la implicación en las tareas municipales, el cumplimiento de lo estipulado en el programa electoral y la forma de ser de cada uno, saquéis vuestras propias conclusiones”.