6 de la A-66. Fiesta Rockabilly

El Rock and Roll Club A-66 de Salamanca celebra un año más su Aniversario, y lo hará el próximo sábado, 12 de mayo, en el Espacio Almargen (avda. de las Artes 2) de la capital salmantina.

Los encargados de traer los sonidos del Rock and Roll y la diversión en una noche con sabor a los años 50 serán, en esta ocasión, 3 grupos bien elegidos. Bandas con todos los requisitos indispensables para una noche de baile, pin-ups, cuero y tupés.

Pike Cavalero, St Peter Square y Ric & The Dukes desembarcan por primera vez en Salamanca para compartir con los asistentes su estilo, buen hacer y sus ganas de pasarlo bien.

Este VI Aniversario comenzará a las 22:30 h. con la actuación de St. Peter Square, dispuestos siempre a compartir su particular mezcla de rock and roll con toques de psychobilly. Tras ellos, serán Ric & The Dukes quienes traerán el rock and roll de corte más clásico que, con seguridad, hará las delicias de los más veteranos.

Este año el Club A-66 ha preparado un plato fuerte para esta noche, uno de los grandes nombres del Rock and Roll en nuestro país: Pike Cavalero. Con su originalidad y su particular forma de mezclar distintos estilos, viene formando parte de los más importantes festivales tanto nacionales como internacionales.

Como no puede ser de otra manera, el Club A-66 busca atraer a los oyentes de este estilo tan peculiar y poder compartir con los asistentes una velada de diversión y fraternidad, siendo un punto de encuentro para los amantes del rock y la cultura de los 50, que llenarán el espacio Almargen de baile y música de corte clásico, acompañados además de representantes de otros Clubes y asociaciones de España, como el Rock and Roll Club de Valladolid, el Shake your Hips de Cantabria o The Original Rockersaurios Club, desde Madrid.

La apertura de puertas será a las 22:00 h. con un coste por entrada de 10 € para socios y 15 € para el público general que podrán adquirirse al llegar en la taquilla. Se trata de un evento abierto a cualquier persona que quiera acercarse a disfrutar.

Este evento está organizado por el Rock and Roll Club A´66 Salamanca y Almargen, y además cuenta con el patrocinio de más de 20 empresas, comercios y establecimientos de ocio de la ciudad.

Os animo a asistir y a que veáis los detalles de esta particular fiesta en la página de Facebook del Club A-66.