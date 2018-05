Teresa Losada hace oficial su dimisión como segunda teniente de alcalde de Macotera: “se me ha mantenido al margen de la gestión municipal”

Martes, 8 de mayo de 2018

En un escrito, presentado y sellado en el consistorio, afirma que “La falta de información, el vacío, la falta de disposición para conmigo, la poca consideración, el no contar conmigo en la toma de decisiones, la omisión de la palabra…, ha sido la tónica general de estos meses”

Teresa Losada ha hecho oficial este martes su renuncia al cargo de segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Macotera tras la dimisión que en la noche de ayer hacia pública en el transcurso del debate de Presupuestos.

Ha sido esta mañana cuando Teresa presentaba un escrito en las oficinas municipales en la que expone que su decisión “está tomada después de una reflexión consciente, sosegada y consecuencia de la forma de gestionar el Ayuntamiento de Macotera por parte del actual alcalde, que dista mucho de la manera de funcionar acordada por todos los miembros que componíamos la lista de VpM cuando creamos este proyecto”.

La ya ex teniente de alcalde explica en la misiva que, desde la moción de censura de 2017, “se me ha mantenido completamente al margen de la gestión municipal. La falta de información, el vacío, la falta de disposición para conmigo, la poca consideración, el poco respaldo para llevar a cabo las funciones de mis concejalías, el no contar conmigo en la toma de decisiones, la omisión de la palabra…, ha sido la tónica general de estos quince meses que llevo formando parte del equipo de gobierno municipal, generando tan mal ambiente que ha hecho que el trabajar con ilusión y buena disposición sea imposible”.

Teresa Losada ha querido agradecer a los empleados municipales del Ayuntamiento de Macotera, al resto de la Corporación Municipal y a los macoteranos en primer término el trato y apoyo recibido durante estos meses, a quienes explica que “he intentado en la medida de lo posible aportar mi granito de arena para prestar un buen servicio a mi pueblo, pero ya me es imposible”.