La Feria de la Piedra de Villamayor acoge su primera Romería

Continúa la Feria de la Piedra de Villamayor tras su comienzo el 2 de mayo bajo el título ‘La piedra en el tiempo’. En esta XVIII edición se hace un homenaje a la localidad, a la ciudad de Salamanca y a la Universidad, coincidiendo con su VIII Centenario.

Una de las novedades de esta edición ha sido la Romería de la Piedra que ha tenido lugar hoy, 5 de mayo, y en la que participaron tres carretas tiradas por seis bueyes que transportaron los bloques de piedras que fueron extraídos de la cantera Cabeza Maya, la única que se mantiene abierta. La romería partió del Camino de la Moral y recorrió el antiguo camino de carros hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

La intención del Ayuntamiento de Villamayor era que la romería llegara hasta la Plaza Mayor de Salamanca para realizar un recorrido por la zona monumental de la capital y hacer también un taller de talla de piedra, pero no ha sido posible llevar los carros con los bueyes a la ciudad al no conceder el Consistorio de la capital los permisos necesarios, ya que no está permitido el paso de este tipo de vehículos que pueden dañar el suelo.

