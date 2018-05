El Salmantino UDS hace los deberes en Soria y dormirá  en puestos de play-off soñando con que sus rivales fallen (0-2)

Sábado, 5 de mayo de 2018

El equipo blanquinegro empezó con dudas pero tras la primera media hora fue dueño y señor del partido pese a las bajas

El dibujo de la jornada estaba claro. El CF Salmantino UDS ya no depende de sí mismo para entrar en play-off con lo que no le quedaba otra que ganar los dos partidos que restan –hoy ante el San José en Garray y el domingo en el Helmántico ante la Cebrereña- y esperar que sus rivales fallen.

De momento, el equipo blanquinegro cumplía su parte imponiéndose por 0-2 al San José, en un partido, donde, además, el equipo de Pablo Cortés llegaba con seis bajas importantes, por lo que dos jugadores de cantera –Ventura y Héctor Gómez- completaban la convocatoria.

El equipo charro salió a por todas desde el principio, sabedor de la necesidad de sumar los tres puntos. Sin embargo, los pupilos de Cortés no eran capaces de dominar del todo y, a pesar de que tenían más el balón, no sólo no llegaban con claridad sino que veían cómo el San José, a base de balón parado y alguna contra no renunciaba a nada. De hecho, a la media hora Rodri tuvo que intervenir en una clara ocasión de Borja.

Fue a partir de ahí cuando el Salmantino UDS despertó y tras tres claras ocasiones, dos de ellas en la madera de Amaro y Garban y otra de Mansour, que rozó el larguero, llegaba el gol que abría la lata tras un zapatazo de Álvaro Tejedor desde la frontal.

En la segunda mitad, el equipo blanquinegro salió mucho más tranquilo y tuvo totalmente el dominio. Primero avisaba Izazola y a los quince minutos de la reanudación Garban aprovechaba un pase de Villalobos para poner el 0-2 marcando a placer y dejar la victoria encarrilada.

A partir de ahí, el cuadro blanquinegro jugó totalmente a placer. Cortés hizo debutar a Héctor y a Ventura y el primero estrelló un balón en el travesaño a pase del segundo, poco después de que Ortiz desaprovechara un par de claras ocasiones. Ahora el equipo charro duerme en play-off y, a buen seguro, soñará con el fallo de sus rivales para poder alcanzar el objetivo.

Ficha técnica

CD San José: Bebe, Munilla (Morales, min. 58 ), Rebo, Chávez (Pacheco, min. 58), Manuel, Gere (Viti, min. 64), Chuspi, Yon, Alte, Borja y Parra.

CF Salmantino UDS: Rodri, Emilio, Marco Iván, Mansour, Tyson, Tejedor, Amaro (Sergio Ramos, min. 60), Garban (Ventura, min. 75), Saúl Villalobos (Héctor, min. 81), Ortiz e Izazola.

Goles: 0-1, min. 42, Álvaro Tejedor; 0-2, min. 63, Garban.

Árbitro: Hernández Álvarez, del colegio castellano leonés.