‘Históricos con Jazz’ une música y gastronomía para dinamizar el turismo en la provincia

Jueves, 3 de mayo de 2018

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha presentado este jueves el programa ‘Históricos con Jazz’, un novedoso proyecto de dinamización cultural y turística que se desarrollará de junio a noviembre en 12 de los 14 municipios de la provincia de Salamanca que cuentan con el reconocimiento de Conjuntos Históricos.

El principal objetivo de ‘Históricos con Jazz’, según apuntó Iglesias, es “incrementar y desestacionalizar el turismo” en estas 12 localidades que se han adherido al programa y que son Candelario, Sequeros, San Felices de los Gallegos, Béjar, Miranda del Castañar, Mogarraz, Peñaranda, Ledesma, Montemayor del Río, Villanueva del Conde, La Alberca y San Martín del Castañar. Los otros dos Conjuntos Históricos de la provincia, Ciudad Rodrigo y Alba de Tormes, son los únicos que no se han sumando a esta propuesta de La Salina. “Ciudad Rodrigo no nos ha contestado y Alba de Tormes nos ha dicho que no dispone de un fin de semana libre”, puntualizó Javier Iglesias.

El presupuesto que se destinará al programa asciende a casi 60.000 euros (4.800 euros por localidad) y los 12 ayuntamientos que se han unido a esta iniciativa colaborarán con una aportación de 600 euros.

“El programa nace con vocación de continuidad”, aseguró el presidente de la Diputación, y arrancará el 2 de junio en Candelario y finalizará el 3 de noviembre en San Martín del Castañar. Serán 12 fines de semana, exceptuando los meses de verano, en los que se podrá disfrutar de la música y la gastronomía en estos municipios, ya que ‘Históricos con Jazz’, junto a los conciertos gratuitos, incluye catas musicales en las que se podrá participar con un precio de 5 euros.

Los sábados se desarrollarán las catas musicales, en las que se unirán la degustación d los productos gastronómicos de la zona y la música de piano y clarinete, además s programará un concierto de jazz gratuito en un lugar con atractivo patrimonial de la localidad. Respecto a los domingo, se invitará a los visitantes a realizar un recorrido por las historias y leyendas de cada municipio, contadas por los propios vecinos.

Para facilitar la participación en el programa, la Diputación de Salamanca ha puesto en marcha una plataforma digital (http://localterminal.com/jazz-con-historicos) donde se podrán adquirir previamente las entradas para asistir a las catas (5 euros).

PROGRAMA DE CONCIERTOS ‘HISTORICOS CON JAZZ’

CANDELARIO. 2 de junio (22.30 horas)

Keaton Dixie Band / Plaza del Solano

SEQUEROS. 9 de junio (22.30 horas)

Patricia Krauss / Plaza de la Iglesia

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. 23 de junio (22.30 horas)

Couleur Café Jazz Quartet / Plaza de España

BÉJAR. 30 de junio (22.30 horas)

Manuel Machado / Plaza de Toros

MONTEMAYOR DEL RÍO. 7 de julio (22.30 horas)

Victoria Mesonero / Plaza del Castillo

MIRANDA DEL CASTAÑAR. 1 de septiembre (22.30 horas)

Suricato Morse / Plaza de la Iglesia

MOGARRAZ. 8 de septiembre (22.30 horas)

The Last Quartet / Plaza del Solano

PEÑARANDA. 15 de septiembre (22.30 horas)

Patricia Krauss / Plaza Mayor

LEDESMA. 22 de septiembre (22.30 horas)

Noa Lur / Patio de Armas de la Fortaleza

VILLANUEVA DEL CONDE. 12 de octubre (22.30 horas)

Keaton Dixie Band / Portalón de la Iglesia

LA ALBERCA. 20 de octubre (22.30 horas)

Diego Guerrero / Plaza del Solano

SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR. 3 de noviembre (22.30 horas)

Couleur Café Jazz Quartet / Sala de la Biosfera, El Castillo