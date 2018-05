Miércoles, 2 de mayo de 2018

Es evidente que la plaza de las Ventas pesa lo suyo. Y también es cierto que impone lo suyo, más aun si esta a rebosar; sobre todo para los novilleros, y también para no pocos de los matadores, que tienen la confianza que Madrid, sea la catapulta que necesitan para entrar en las ferias y sea el reconocimiento de su carrera, son evidentemente toreros que no figuran en los puestos de privilegio del escalafón, para estos, en los puestos de cabeza, también tiene su aquel triunfar ante el publico venteño, pero si no lo logran, será tan solo un resbalón, que podrán recuperar puesto que están anunciados en todas las ferias de postin. El caso es que; los unos y los otros, nada más verse anunciados en los carteles, se preparan y se concentran a conciencia, para ver si “pasa algo”.

Por ello en la primera plaza del mundo, donde la tauromaquia tiene su (Santo y Seña), es por antonomasia, la feria más esperada en el concierto taurino, en el mes de Mayo y parte de Junio todo el toreo se concentra en las Ventas, a ella llegan gentes de todas las partes del mundo, expectantes de cuando aparecen sus carteles.- Se viene sucediendo cada año-, que no son pocos los que suspiran por la reaparición de José Tomas, pero este parece ser que no quiere duelos, ni competencias en esta plaza. Si tendremos a Ponce incombustible en una tarde. El envite fuerte, lo van a poner, un Juli, orgulloso y enrazado, Manzanares en el momento dulce de su carrera, más el aval de Talavante y Perera con la sabrosa incógnita de Roca Rey, y añadiremos un poco de lustre con Castella y Ferrera, a falta de descubrir, cual es el torero con el que nadie contaba, y sin embargo, sale disparado de la feria, tal como no pocas veces ocurrió. Otro rosario de toreros se asoma a este Isidro, buscando ese aldabonazo, que les ponga en situación de pedir sitio en muchas otras ferias. En cuanto a ganado, para Madrid siempre se espera lo mejor, creo que todos los ganaderos desean sin género de dudas triunfar en esta plaza, es un plus que también da cache y repercusión en todo el orbe taurino, por lo tanto se espera, casta, bravura, codicia, trapío e integridad, y no como lo fue algún año,- todo un lamento- donde salieron toros de imponente fachada y aguada casta, que nos hicieron pasar tardes espesas, vomitivas, de ensayo general para los “abrebocas”, tardes de puro fiasco, donde todos esperábamos ver que toro iba a embestir, poniéndolo en suerte como mandaban los cánones, y digo mandaban porque en estos momentos estos apenas existen.

¡”Dios mío”! hasta en esta plaza ya vale casi todo, se aplauden y se valoran cosas, mas propias de las “Charlotadas”. Cuanto despropósito, “¿Dónde está el publico, el aficionado, el abonado de rigor y exigencia de esta plaza? ¿Aquel que no dejaba pasar a los toreadores de público, ni al toro inválido e impresentable? ¿Aquel que exigía la revalida a las figuras, su justificación y su puesto en el escalafón?- ¿aquel que se ponía en pie, ante una suerte brava y torera?- Uno suspira por estas cosas, por ver la corrida en todos sus detalles, en todas sus suertes, porque al menos esta plaza nos descubra de nuevo, la variedad de formas, de estilos, personalidad y competencias en los de coleta, aunque sea con el fin de hacer ver a los públicos de hoy, que existieron. ¡Fíjense ustedes, si esto se reclama en Madrid; que será en provincias!-. Pues a pesar de todo ello, el gentío acudirá animado a la plaza, aunque aquellos llenos lo serán en puntuales carteles, tal como ocurre en casi todas las plazas. ¡Pero esas son las cosas de Madrid! Aparecerán cornudos que pondrán en jaque el futuro de la fiesta, pero a más de un coleta, le saldrá el astado de su vida, el animal que sueñan los toreros cada noche, y se le ira sin torear. No es que se abstengan de pegarle pases. Por el contrario muchos los molerán a trapazos por uno y otro pitón – la intemerata... Ahora bien torear, eso nunca. Cualquier cosa menos torear a, aquellos animales que se ofrecen con bravura y con excepcional nobleza, y claro, gran parte del publico, que en otros momentos se lo hubiera tomado como ofensa personal y llegar a enervarse,- pues nada- hoy le mete las orejas en el esporton, y se queda tan oreado- Es lamentable. Pero así, son ahora las cosas de Madrid.-

Fermín González Salamancartvaldia.es blog taurinerias