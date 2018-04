Ciudadanos pedirá en las Cortes regionales que se aplique la prueba PCR para la tuberculosis bovina

Lunes, 30 de abril de 2018

David Castaño, procurador de Ciudadanos, ha anunciado durante su visita al Mercado de Ganado de Salamanca, que su grupo presentará en las Cortes regionales una moción, que se debatirá a finales de mayo, para dinamizar y ayudar al movimiento de ganado. Castaño explicó que, teniendo en cuenta la buena evolución del saneamiento ganadero, “es un buen momento para que la Junta de Castilla y León tenga un gesto con los ganaderos”.

El procurador manifestó que cuando un animal sale positivo, el ganadero no puede mover el ganado y tiene que esperar a repetir el saneamiento. Castaño explicó que hay nuevas técnicas de extracción de ADN, como la PCR, que se puede hacer directamente en los ganglios, y no mediante un cultivo como hasta ahora, que permitiría pasar de una espera de nueve semanas a 48 horas para conocer si ese positivo es o no determinante. “Se puede saber al 100% si ese animal en tuberculosis, se reduciría la espera y resulta más barato”. Para David Castaño, esta técnica la conoce la Junta “desde hace bastante tiempo, aunque no la aplica”.

Otro de los puntos que planteará la moción de Ciudadanos se refiere a las explotaciones que, ubicadas en comarcas veterinarias con prevalencia igual o inferior al 1%, tengan un animal positivo. Una vez que se realice la extracción de ADN, “si es un positivo no determinante, automáticamente se le devolverá a las 48 horas la calificación T3, libre de tuberculosis”. Aunque, esta explotación, afirmó Castaño, tendrá que volver a sanear en el plazo de un mes.

Por lo que se refiere al repunte de la tuberculosis en algunas explotaciones salmantinas, que los ganaderos achacan a la fauna silvestre, el procurador de Ciudadanos, explicó que, sobre todo en periodos de sequía, esos animales acaben contagiando a las vacas. “A los ganaderos se le piden muchos esfuerzos, hay que empezar a testar la fauna porque si no acotamos el problema jamás acabaremos con la tuberculosis”.

Fotos: Alejandro López