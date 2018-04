Perfumerías Avenida campeón de Liga por sexta vez por la vía rápida (61-77)

Domingo, 29 de abril de 2018

El equipo perfumero logra la tercera consecutiva y su sexto triplete tras imponerse en Girona en Fontajau y no dar pie a un tercer encuentro

Se siguen acabando los calificativos para un Perfumerías Avenida que cada vez engorda y engorda su palmarés. Por la vía rápida, el equipo salmantino levantaba este domingo su sexto título de Liga, el tercero consecutivo, que firmaba el segundo triplete consecutivo del conjunto charro, que sigue haciendo historia.

Tras el triunfo agónico en Würzburg en el primer partido, Perfumerías Avenida todavía habría tenido una opción en el feudo charro, pero está claro que en una final no se puede perdonar y el equipo de Ortega no lo hizo. Salió a por todas desde el inicio. El técnico no se anduvo con probaturas y sacó toda la artillería de inicio con Erika de Souza y Robinson bajo la pintura. El equipo charro tomaba las primeras ventajas, pero un arreón final de Girona y un triple de Traoré, el conjunto catalán se marchaba 21-18 al término del primer cuarto.

Sin embargo, Avenida no quería dar lugar a las sorpresas y en el segundo, con una Erika intratable y una Moss -que fue baja en el primer partido- en plan estelar, con cuatro puntos seguidos para un total de catorce en ese cuarto, se iba con una ventaja ya importante al descanso, pues se iban por encima de los diez puntos (32-44).

En el tercero, el conjunto charro siguió con su dominio, a pesar de que con pequeños arreones, Girona intentaba no irse del partido, pero, aun así, un triple sobre la bocina de Laura Nicholls permitía a las charras afrontar el último periodo con la máxima ventaja de quince puntos (49-64), demasiado ya para un Girona que ya no tuvo opciones.

Comenzaba la fiesta para poner el broche de oro a una espectacular temporada de las charras y van…

Ficha técnica

Spar Citylift Girona (21+11+17+12): Nuria Martínez (10), Roso Buch (7), Mendi (7), Evans (8) y Nadia Colhado (12). También jugaron Traoré (7), María Conde (5), Alminaite (-) y Romeo (5)

Perfumerías Avenida (18+26+20+13): Silvia Domínguez (9), Elonu (6), Givens (4), Erika de Souza (18) y Robinson (15). -equipo inicial-. También jugaron Nicholls (4), Mestdagh (-), María Asurmendi (4), Laura Gil (-) y Moss (17).

Parciales: 21-18, 11-26, 17-20 y 12-13.

Árbitros: Ángel de Lucas Lucas y Jorge Caamaño Muñoz. Fue excluida por cinco faltas personales la local Evans.