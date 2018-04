El legado de las Spanish Girls

Hace mucho tiempo, tanto como un siglo, el fútbol en España era cosa de hombres. Las mujeres apenas habían accedido al deporte y esta disciplina no se consideraba propia de su género por la cultura del momento. Paco Bru, sin embargo, decidió cambiar las tornas en junio de 1914. Este enamorado del balompié —jugador, entrenador, árbitro, periodista y seleccionador nacional— se propuso que las jóvenes de Barcelona se iniciaran en su práctica favorita. Potenció una entidad, la Agrupación Femenina Spanish Girls, y la dividió en dos conjuntos —Montserrat y Giralda— para que se enfrentaran en el campo del Español con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de la Federación Femenina contra la Tuberculosis. Lo hicieron dos veces, pero el escaso éxito de público y la nefasta repercusión mediática terminaron con aquella primera intentona.

Se jugó el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil […] Esta actuación en el viril fútbol no nos satisfizo, no sólo por su poco aspecto sportivo sino porque a las descendientes de Eva se les obliga a adoptar inadecuadas e inestéticas posiciones que eliminan la gracia femenil […] las niñas futbolistas no convencieron a las personas amantes de lo bello.