Los alumnos de Infantil del CEIP Villares de la Reina visitan la biblioteca

Viernes, 20 de abril de 2018

Con motivo de la celebración, en estas próximas fechas, del Día del Libro, la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Villares de la Reina ha organizado con el colegio la visita a la biblioteca de 153 los alumnos/as del ciclo de Infantil del Colegio CEIP Villares de la Reina, que han disfrutado de los libros, durante toda la mañana, en la sala de la biblioteca municipal dentro de las instalaciones del Centro de Ocio Deporte José Martín Méndez.

Los diferentes grupos de 3, 4 y 5 años se han acercado a la sección infantil para conocer y descubrir la lectura en multitud de libros, llenos de aventuras, personajes e historias. También se les ha explicado el uso y tipo de carne de la biblioteca que tienen que utilizar para llevarse en préstamo sus libros favoritos.

Y no ha faltado una historia singular, con el ‘Cuentapueblos’ de Villares de la Reina, sobre la historia del pueblo. A través de la representación con títeres y marionetas se les ha contado la vida de la Reina Berenguela, los lugares y parajes del municipio y las historias de otros personajes célebres del pueblo como Federico Lozano, bailador y autor de música tradicional de bailes charros del floclore salmantino.

Y antes de acabar, todos cantaron la letra de muchas canciones de la historia del pueblo, con un brindis final. Para finalizar, e n agradecimiento por la participación y la visita realizada, todos recibieron el obsequio de un pequeño libro con los clásicos cuentos ilustrados, para el fomento y animación a la lectura.

‘Historias Quijotescas’

Dentro de las actividades organizadas para celebrar el comienzo de la Semana del Libro no podían faltar las Historias Quijotescas de Rodrigo Cuentacuentos, lleno de aventuras con el Ingenioso caballero don Quijote de un lugar de la Mancha,.... de cuyo nombre no quiero acordarme, no hacemucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor......

La historia del cuentacuentos, donde los niños y niñas se lo han pasado a lo grande, ha terminado con un taller infantil de molinos de papel.