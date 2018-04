Sed valientes, y dad la cara.

Conocemos, una vez más, un comunicado que la banda terrorista ETA hace llegar a la sociedad a través de su medio de comunicación, como no podía ser de otra manera, el diario Gara.



No es nada nuevo pero, por desgracia, hoy muchos alaban y defienden este gesto como el fin del conflicto.

Miren señores, ETA deja atrás asesinatos, secuestros, torturas, atentados, extorsiones… más de 800 muertos, infinidad de heridos, familias destrozadas… y algo más grave aún, un pueblo dividido.

Pero si algo hemos aprendido del terrorismo, de los actos miserables de estos seres despreciables, que no merecen ser calificados ni tan siquiera como personas, es que no podemos doblegarnos ante ellos.

España es un Estado de derecho sólido, democrático, justo, que no negocia con terroristas, que les planta cara. Y esto, aunque ha costado muchas vidas, al final ha surtido efecto. España está por encima de aquellos que disparaban a inocentes por “defender la libertad de su pueblo”, por “salvarles de la opresión” … y que hoy se lamentan de lo ocurrido.

Las palabras que los líderes de ETA dirigen a la sociedad en el comunicado que hemos conocido son vergonzantes, ofensivas e increíbles. Hay que ser cínico para hablar en los términos en que lo hacen, como si esto fuese un conflicto, una especie de Guerra Civil entre dos bandos.

Oigan, aquí hubo asesinos y verdugos; personas que disparaban a víctimas inocentes por razón social, económica y política; inconscientes, o demasiado conscientes, que hacían reventar trenes llenos de gente por el simple placer de hacer daño. No tenéis autoridad moral para lamentaros ahora de algo que vosotros mismos os empeñasteis en que sucediera.

Nadie os puso la pistola en las manos. A otros si se la pusieron en la nuca.

Pero ¿sabéis qué es lo más triste? Ver como hoy estáis en las instituciones públicas, que al final era vuestro objetivo; ver como compartís escaños con aquellos a los que antes matabais; ver como os reciben como si fueseis héroes cuando salís de la cárcel; ver como vuestras familias claman por vuestra libertad, o por teneros más cerca.

¿Acaso puede una madre a cuyo hijo asesinasteis hacer otra cosa que ir a verlo al cementerio? ¿Acaso es mejor eso que estar a mil kilómetros de tu hijo, vivo, en una cárcel?

No os creáis valientes, porque no lo sois. Ni creáis que vais a conseguir el perdón de este país, porque nunca lo tendréis. Las víctimas no quieren venganza, lo han dicho ellas, y les hemos respaldado siempre. Las víctimas quieren memoria para los inocentes a los que quitasteis la vida, dignidad para ellas, justicia para que paguéis por vuestros crímenes y verdad para que jamás, jamás, cambiéis el relato de la historia y la gente pueda pensar que esto ocurrió de otra manera.

Todavía os queda mucho camino para poder pagar por todo lo que habéis hecho. Todavía no os habéis disuelto, todavía no habéis ayudado a esclarecer muchos crímenes, y todavía no habéis pedido un perdón sincero, honesto y humilde a aquellas personas que han sufrido por vuestra culpa.

¿Queréis un consejo para vuestro próximo paripé? Salid en televisión, enfocad bien la cámara y sed valientes, tanto que lo fingís ser, dando la cara, quitándoos esos pasamontañas que ocultan vuestra identidad. Y así, a cara descubierta, mirad a cada víctima del terrorismo que estará al otro lado de la televisión, y de verdad, le decís: Lo siento. Me arrepiento de haber asesinado sin motivo a tu hijo, a tu hermano, a tu padre…

Sois una vergüenza para vuestro pueblo, para este país, y para toda la sociedad democrática y civilizada. Jamás olvidaremos vuestros actos, y jamás permitiremos que esto acabe como un enfrentamiento entre iguales, porque nunca fue tal cosa. Fuisteis asesinos, sois asesinos y siempre seréis asesinos.