El colegio Salesianos San José, testigo directo del compromiso por los derechos de la infancia

Viernes, 20 de abril de 2018

“Toda campaña de sensibilización que promueva valores tiene sin duda éxito, en la mayoría de los casos, porque los jóvenes siempre tienen predispuesto su corazón hacia las causas que promuevan la justicia y la igualdad social; pero si encima pueden conocer en persona a las personas que la llevan a cabo el impacto es más fuerte”. Son palabras de Juan José Alonso Juanes, uno de los profesores de Ciclos de Grado Superior de Formación Profesional de Salesianos Pizarrales.

Este centro ha tenido esta semana la oportunidad de brindar a sus alumnos mayores la posibilidad de conocer en persona dos de los grandes activistas que en la actualidad más están haciendo por la dignificación de los niños y niñas en diferentes partes del mundo.

El pasado martes, antes de la presentación en el Teatro Liceo del documental ‘Love’ sobre la prostitución infantil y la labor que los salesianos están realizando en Sierra Leona para ayudar a las niñas a salir de esa situación y conseguir su reinserción en la sociedad, los alumnos tuvieron la posibilidad de encontrarse con el salesiano Jorge Crisafull. Pudieron tener un coloquio sobre su trabajo diario analizando tanto las dificultades como las alegrías del mismo. Y es que muchas veces como dejó indicado a los alumnos “no somos conscientes de la suerte que tenemos por tener una familia que nos apoye y por haber nacido en un país desarrollado”.

Por otra parte, este jueves, los mismos alumnos han tenido la oportunidad de conocer a Muhammad Ehsan Ullah Khan, activista contra la esclavitud infantil que explicó como se inició en esta lucha cautiva nada más conocerlo. Como él mismo confiesa “ estudiando periodismo en la Universidad de Punjab, en Lahore, con 19 años viví un encuentro que me permitió conocer las condiciones de semiesclavitud de algunos trabajadores en mi país Pakistán: cuando iba a cruzar la calle me fijé en un hombre que estaba como paralizado, con una expresión de dolor muy grande. Me acerqué para ofrecerle ayuda para cruzar y el me dijo que no quería cruzar, sino morirse. Cuando le pregunté qué le pasaba me contó que el dueño de la fábrica de ladrillos en la que trabajaba había raptado a su hija y ahora él tenía que trabajar para él para poder recuperarla”​

Tras este encuentro, Ehsan se comprometió con la causa de ese hombre, escribió un artículo que causó un gran impacto y consiguió liberar a su hija. “Pero para mi sorpresa, a la semana siguiente, más personas me esperaban a mi puerta con historias semejantes”.