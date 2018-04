Solicitan al Ministerio de Justicia el cese del Gerente Territorial de Castilla y León

“La gerencia de Valladolid no facilita, desde hace más de un año, los medios materiales más básicos para el desarrollo de la actividad sindical (ordenadores, fax, escáner, etc..), o, haciéndolo en parte, después de años de espera”. Son las quejas de CCOO sobre la labor del gerente Territorial de Justicia en Castilla y León, por lo que piden su cese.

De hecho, aseguran que “tampoco se reúne, salvo por imperativo legal, con las centrales sindicales para informar o recabar opinión de las actuaciones a llevar a cabo y así, hace y deshace sin control alguno”.

Además, este sindicato denuncia numerosos problemas en la provincia charra, como la “situación de intenso calor durante el verano en varios Juzgados, caso de la Audiencia Provincial o de Ciudad Rodrigo y Vitigudino”.

Comunicado de CCOO

El Sector de Justicia de CCOO ha solicitado al Ministerio de Justicia el cese del gerente territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid. Desde hace más de un año denunciamos la actitud del gerente. tanto por la gestión llevada a cabo, como por su conducta, que podríamos considerar antisindical, en su relación con las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia, y especialmente, con Comisiones Obreras. El ámbito de esta Gerencia comprende las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, que engloban 23 partidos judiciales, 1.215 Juzgados de Paz y 101 Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Desde CCOO hemos intentado dar una solución dialogada a los múltiples problemas que se vienen planteando desde hace tiempo, pero todo han sido obstáculos por su parte. A pesar de las muchas demandas por nuestra parte, la gerencia de Valladolid no facilita, desde hace más de un año, los medios materiales más básicos para el desarrollo de la actividad sindical (ordenadores, fax, escáner, etc..), o, haciéndolo en parte, después de años de espera. Tampoco se reúne, salvo por imperativo legal, con las centrales sindicales para informar o recabar opinión de las actuaciones a llevar a cabo y así, hace y deshace sin control alguno.

Algunas de las provincias bajo su mando no tienen constituido el Comité de Seguridad y Salud Laboral y, donde sí lo está, no se toma en serio. En Valladolid ya se han interpuesto 5 denuncias ante la Inspección de Trabajo y 2 en Salamanca, además de innumerables escritos presentados en los propios Comités de Seguridad sobre problemas que llevan años sin resolverse, algunos comunes a todas las provincias. Ha habido problemas de salud por la ejecución de obras durante el horario laboral en Valladolid, inundaciones periódicas en las dependencias de Fiscalía y Juzgado de Menores, situación de intenso calor durante el verano en varios Juzgados de la provincia de Salamanca, caso de la Audiencia Provincial o de Ciudad Rodrigo y Vitigudino, donde no se podía trabajar porque, o no funcionaba el aire acondicionado o ni existe equipo de refrigeración. Igualmente hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo la falta de espacio para el Archivo, la no eliminación de las barreras arquitectónicas en el edificio de la Audiencia Provincial, y muchas otras situaciones en las que no se hace nada.

El personal laboral de la Administración de Justicia sufre una exigencia de trabajo por encima de las cargas de trabajo asumibles, al punto de que muchos optan por cambiar de destino lo que está provocando que las oficinas de peritos no tengan profesionales para llevar a cabo las pericias solicitadas, produciéndose una externalización de estos servicios. Asimismo, no se cubren bajas por jubilación, incapacidad temporal, o vacantes por concurso de traslado.

Tampoco se cumple la normativa que regula las sustituciones de corta duración del cuerpo de Auxilio Judicial, produciéndose éstas sin cobertura legal, y sin compensación económica.

El gerente de Valladolid, tras nueve años en el cargo, otorgado por libre designación, se encuentra agotado, sin ideas, no viéndose reflejado su trabajo en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, ni por prestar un servicio público de calidad a los ciudadanos, y habiendo deteriorado hasta puntos irrecuperables, si sigue en su puesto, las normales relaciones laborales con los representantes sindicales y otros colectivos.

Por lo expuesto brevemente, y por más situaciones producidas, es por lo que este sindicato ha solicitado formalmente el cese del gerente territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid y el nombramiento, tras el proceso correspondiente, de otra persona que pueda dar una respuesta de calidad a las necesidades de la Administración de Justicia del territorio de esta gerencia.