El PP tilda de gestión irresponsable las actuaciones que el equipo de gobierno ha llevado a cabo en el depósito de gas de la Plaza de las Culturas

Miércoles, 18 de abril de 2018

PEÑARANDA | La portavoz del Grupo Popular, Carmen Familiar, ha instado al gobierno socialista a que lleve a cabo los trámites necesarios en relación a este depósito, que actualmente abastece a un usuario

El Grupo popular ha vuelto a poner el acento este miércoles en las diferentes actuaciones que desde el Ayuntamiento se están desarrollando en la Plaza de las Culturas, centrando nuevamente su mirada en la situación del depósito de gas mantenido en la mitad de esta plaza ahora en obras.

En comparecencia ante los medios, la portavoz popular, Carmen Familiar, recordaba cómo “en días pasados hicimos publicas nuestras dudas sobre si las actuaciones que se estaban realizando en la zona del depósito de propano ubicado en la Plaza de las Culturas, se habían puesto en conocimiento de la empresa REDEXIS GAS para que fuera ésta la que garantizara que las actuaciones de mejoras, en esa zona, se realizaran con la seguridad que estas instalaciones necesitan. Por el contrario, como hemos comprobado el equipo de gobierno sigue trabajando sin observar las formalidades correspondientes, puesto que no lo habían puesto en conocimiento, y es cuando reciben nuestro correo, en el que les pedimos información al respecto, cuando tienen conocimiento de estos hechos”.

Familiar afirmaba tajante que “esta forma de trabajar es lo que llamamos una gestión totalmente irresponsable, no vale ponerse manos a la obra y luego ya se verá, se trata de hacer las cosas bien y garantizar que los trabajos que van a realizarse cumplan con todas las garantías, era su obligación poner en conocimiento de la empresa encargada del servicio del gas que iban a actuar en la zona del depósito puesto que es la responsable de estas instalaciones”.

“Nuestro Grupo remitió correo electrónico a REDEXIS GAS el jueves 5 de abril y fue el lunes día 9 de abril cuando se personan para conocer qué actuaciones se estaban realizando y dar las instrucciones oportunas dando cumplimiento a la normativa de estas instalaciones” afirma la portavoz del PP, quien añade que dentro de la misma misiva “requerimos a REDEXIS GAS un informe para conocer si existía posibilidad de eliminar estas instalaciones ya que tan sólo dan suministro a una vivienda. La respuesta de la empresa es que, en caso de que el titular de la vivienda lo solicitara, ellos realizarían los cambios a gas natural asumiendo ellos el coste y posteriormente procederían a llevar a cabo las actuaciones de vaciado e inertizado del depósito, así como la comunicación de la baja de esta instalación ante el Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León en Salamanca”.

Conocida esta posibilidad, continúan, “y teniendo en cuenta que las circunstancias por las que el Ayuntamiento cedió en precario los terrenos, y han cambiado (ya que existe posibilidad de que la única vivienda que utiliza este depósito pueda hacer el cambio gratuitamente a gas natural como lo hicieron el resto de viviendas ) pedimos al equipo de gobierno que se lleven a cabo las gestiones oportunas para posibilitar estos cambios, facilitando que REDEXIS GAS proceda al vaciado e inertizado del depósito de propano y poder prescindir de los riesgos que cualquier instalación de este tipo puede conllevar, máxime cuando existen soluciones para el único usuario a coste cero. De esta forma no sólo mejoraremos la estética de la Plaza de las Culturas al poder eliminar el vallado que debe permanecer, sino también lo que es más importante sus posibles riesgos”.

Por todo ello, Carmen Familiar ha instado al gobierno local a que “no confundan al ciudadano, ya que nuestro Grupo no habla de pedir permisos para actuar en una zona pública, sino de que no se salten los trámites que corresponde hacer para este tipo de instalaciones, esta forma de trabajar no es hacerlo de forma responsable” a lo que suman la petición de que “no den la vuelta a nuestras denuncias, que dejen de utilizar esa palabrería en un intento de desprestigiar nuestra labor, que se ciñan a hacer las cosas bien y por alusiones en la prensa de hoy, que no se adjudiquen lo que no les corresponde, aquí todos trabajamos por nuestra ciudad, pero de lo que se trata es de trabajar bien cosa que parece no quieren entender, y por cierto la campaña electoral todavía no toca, que no distraigan los temas con estos comentarios”.