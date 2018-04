Isaura Díaz de Figueiredo presenta ‘El Secreto de Madame Galí’, su tercer libro en prosa

Lunes, 16 de abril de 2018

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá el día 18 de abril a las 20.00 horas, el nuevo libro de Isaura Díaz Figueiredo ‘El Secreto de Madame Galí’ . Isaura estará acompañada de amigos como Pilar Fernández Labrador, Benito González y el Decano de la facultad de Medicina de Salamanca, José Ignacio Paz Bouza.

¿Qué oculta el Secreto de Madame Galí?

Un secreto personal que Madame intenta canalizar a fin de no llevarla a sufrir un grave estrés. A lo largo del libro relata su vida, como se puede leer en la contraportada, el nacer en cuna dorada no significa que a lo largo de la vida sigas viviendo entre arrullos de oro, decisiones muy dificiles, luchas, logros, desdichas, un misterioso asesinato, todo sucede dentro de la historia que Isaura Díaz de Figueiredo no trae, es su último hijo, literario, no les va dejar indiferentes, les atrapará desde comienzo a fin.

Buenos Aires recibe a una jovencita que toma con dieciséis años las riendas de su vida, atrás deja su hogar otro camino se abre, la terrible lucha por superar una perdida y lograr un sueño.

Secretos preocupantes pueden influir en juicios de percepción e incluso en el comportamiento de Galí ante la sociedad porteña, pero gracias a la pluma de Isaura serán revelados. “Cuando hablas acerca de tu secreto, comienzas a pensar de manera constructiva”, procesarlo, darle sentido y aprender cómo hacerle frente reduce la preocupación de Madame Galí, así la carga compartida es menos agobiante.

La entrada es libre hasta completar aforo, el libro se venderá allí mismo al precio de 15 euros.