La Universidad y el mundo de la política. En defensa de una real autonomía universitaria.

Asistimos estos días a un triste y mediático espectáculo protagonizado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid a causa de un Master no realizado de la Universidad Rey Juan Carlos pero que figuraba en el curriculum público de la señora presidenta .

Parece que de unos años a esta parte los políticos españoles se han visto impelidos a realizar cursos universitarios, doctorados o másteres con el fin supongo de demostrar su valía intelectual y quitarse de encima el estigma que señala a muchos políticos españoles como incultos e ignorantes.

Hasta aquí no tendría que criticarse ese esfuerzo de nuestra clase política, por cierto bastante mediocre intelectualmente hablando, para mejorar sus conocimientos, sin embargo, han aparecido ya bastantes casos de cursos y doctorados o licenciaturas falsos con el resultado de unos curricula públicos plagados de mentiras.

Lamentablemente en España a diferencia de otros países europeos no existe una carrera política que vaya filtrando y preparando a las personas que han decidido dedicarse a la cosa pública. Un joven de 25 años puede encontrase de la noche a la mañana o más bien por el dedo del cacique de su partido convertido en diputado regional o nacional, sin que esté preparado para desempeñar sus funciones representativas.

Ese es el gran problema con que nos enfrentamos en España, las listas electorales cerradas y bloqueadas que organizan los lideres provinciales o regionales de los partidos españoles. La aparición de una persona en una lista electoral suele deberse en muchos casos no tanto a la competencia o valía del candidato, sino a sus padrinos políticos.

El resultado es un conjunto de políticos españoles, situados en Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos autonómicos o Parlamento Nacional, cuyo único mérito es la sumisión al líder del partido.

Para paliar ese pecado de origen, muchos de nuestros políticos buscan títulos de carreras universitarias o másteres en Universidades teóricamente prestigiosas con el fin de demostrar ante sus representados que son personas preparadas para ejercer una función representativa, y aquí se inició la trampa y la utilización vergonzosa de las Universidades y otros centros académicos de prestigio para lavar ese pecado de origen de muchos de nuestros políticos.

Lo más vergonzoso del último capítulo que ha llenado de barro a la Universidad Rey Juan Carlos es el ataque al mensajero, es decir al filtrador de la noticia, y la defensa a ultranza de una mentira. Porque todas las personas que conocemos la Universidad y hemos impartido cursos y másteres sabemos que la asistencia a clase es obligatoria, que es necesario realizar una serie de trabajos en cada una de las asignaturas, trabajos que son calificados por cada profesor, que es obligatorio el Trabajo de Fin de Master con un profesor Tutor que ayuda y controla el desarrollo de ese Trabajo de Fin de Master y que con posterioridad esos trabajos deben pasar por un Tribunal de profesores que determine el esfuerzo del alumno con una nota determinada. Parece ser que en el caso del Master de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni asistió a clase, ni consta que realizara los trabajos de las diversas asignaturas, ni consta que realizara el Trabajo de fin de Master, ni consta la nota oficial como que lo ha aprobado. El descubrimiento de un hecho semejante en Alemania, Francia o Gran Bretaña llevó aparejada la dimisión inmediata del cargo público que mintió, en España en cambio no ocurre eso.

Si un cargo político miente a los ciudadanos con su currículum, qué credibilidad va a tener su actuación ante los ciudadanos ?.

La utilización de las Universidades a favor de unos dirigentes políticos para blanquear sus curricula es intolerable y debería rechazarse completamente.

Las Universidades deben estar al servicio de toda la sociedad pero nunca al servicio de los intereses espúreos de los políticos.

Lo peor de esta situación es que una Universidad española y sus profesores han quedado seriamente manchados por la actuación irresponsable de una camarilla de políticos incapaces de sacarse con normalidad un título académico.