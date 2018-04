Demarco confirma su concierto en Peñaranda antes de darse a conocer a los peñistas en una debilitada comisión pospuesta desde febrero 

Viernes, 13 de abril de 2018

Anunciada para el domingo 26 de agosto, viene a confirmar las informaciones aparecidas el mes pasado sobre este concierto y el que previsiblemente ofrecerá Efecto Pasillo. Los peñistas se han mostrado sorprendidos ante lo ocurrido y el retraso en la reunión informativa

El artista Demarco Flamenco ha confirmado este viernes a través de su página en la red social Facebook su presencia en las Ferias y Fiestas 2018 de Peñaranda para ofrecer un concierto previsto para el domingo 26 de agosto.

Así lo destaca el calendario de actuaciones que el propio cantante ha hecho público hace escasas horas a través de su perfil, en el que además afirma tener ya cerrada la gira 2018 que le va a traer hasta el parque La Huerta de la ciudad y a otras 36 localidades más de toda España durante los próximo seis meses de intensa actividad musical.

Esta constatación pública viene a dar fe de las informaciones aparecidas en los medios hace casi un mes, en las que el cantante natural de Utrera aparecía como artista ‘casi confirmado’ para subirse al escenario peñarandino, seguridad no afirmada oficialmente desde festejos y una noticia que generaba no poco malestar vecinal al no haberse ofrecido dicha información de manera oficial desde el Ayuntamiento y la concejalía de área, quienes aún hoy guardan relativo silencio sobre los conciertos.

Se da la circunstancia de que los platos fuertes de las próximas Ferias y Fiestas de agosto, que este año serian distribuidos en dos grandes conciertos, se iban a hacer públicos en una Comisión de Peñas que festejos viene posponiendo desde mediados del mes de febrero, generando no poco malestar entre los peñistas y la juventud peñarandinaCon esta confirmación se desvela, aunque no de manera oficial, uno de los grandes misterios del programa festivo, que se puede completarse en lo musical con la actuación de Efecto Pasillo, que sin tener aún asegurada su presencia a través de voces oficiales, ya suena como elegido en el segundo gran recital de las últimas fiestas de esta legislatura.

Desde el consistorio se han limitado este viernes a asegurar que “aún no se ha firmado el contrato que garantice la presencia de los artistas” destacando que en principio, será la próxima semana cuando se lleve a cabo una reunión con las peñas, que ya ofrece escasa previsión de participación debido en gran medida a la filtración hoy confirmada.