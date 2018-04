El Alcalde defiende la profesionalidad de los trabajadores en las obras de El Bosque

Miércoles, 11 de abril de 2018

El Alcalde de Béjar ha dado respuesta a la Proposición No de Ley presentada por Podemos, en las Cortes Autonómicas para que se paralicen las obras en El Bosque de Béjar y ha manifestado que espera que esta Proposición No de Ley no salga adelante porque el proyecto de las obras está aprobado por la Dirección General de Patrimonio, que es la propia Junta de Castilla y León, copropietaria de El Bosque; añadiendo que es de suponer que siga defendiendo en la cámara lo que han aprobado sus propios técnicos. No obstante, añade que el Ayuntamiento cuenta con todas las licencias y autorizaciones pertinentes, y si hubiera un perjuicio porque la paralización se llevara a cabo, el consistorio estaría en su derecho a reclamar daños y perjuicios por todo lo que ya ha invertido y por lo que ha dejado de percibir.

Riñones defiende a los profesionales que trabajan en El Bosque

Alejo Riñones se ha pronunciado defendiendo en todo momento a los profesionales que trabajan en la dirección del taller y en un proyecto que interviene en una pequeña parte de las 33 hectáreas que componen la Villa Renacentista, de la que el Ayuntamiento de Béjar cuenta con 2/3, después de que Esperanza Aguirre regalara a Béjar la parte adquirida por el Gobierno Central, y el tercio restante quedara en manos de la Junta de Castilla y León como copropietaria.

El equipo de trabajo que interviene en las obras que Podemos trata de paralizar en el jardín de entrada al recinto, denominado jardín secreto, está compuesto, según ha informado el Alcalde, por 10 alumnos y tres docentes que componen el taller de empleo, además del arquitecto José Carlos Sanz Belloso, una personalidad en recuperaciones de jardines y edificios históricos; Francisco Páez de la Cadena, asesor científico y profesor de paisajismo de la Universidad de La Rioja, especialista en jardines históricos que dirigió parte de la sección de botánica y de jardinería histórica del Plan Director de El Bosque; Jesús García Maldonado, licenciado en Historia del Arte, topógrafo y aparejador y el arqueólogo bejarano Raúl Hernández. Además están en este equipo la ingeniera técnica agrícola Julia Molina, especialista en huertas y frutales e Isabel Domínguez, coordinadora de Seguridad y Salud. Un grupo de profesionales supervisado por la Arqueóloga Territorial y el Arquitecto Territorial de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León que garantizan el escrupuloso cumplimiento de todos los protocolos para la restauración de monumentos y jardines, tomando como modelo el patrimonio nacional.

Riñones ha manifestado que no duda de los informes de José Muñoz Domínguez, como persona leída en temas de El Bosque, en los que se basa la procuradora de Podemos para interponer la Proposición No de Ley, pero que los trabajadores, además de leídos, son profesionales en la materia y deben ser respetados.

Comité de seguimiento de las intervenciones en la villa renacentista de Béjar

El Alcalde ha manifestado no entender que en la Proposición No de Ley se diga que no hay un comité asesor como recoge el Plan Director, porque está creada una comisión que se reúne con asiduidad y que tendrá la próxima cita el día 20 de abril, en la que se tratará el tema de la rehabilitación de la casa del bosquero, entre otros, para tratar que la Dirección General de Patrimonio agilice los trámites de autorización del proyecto que les fue entregado o determine cuales son las modificaciones que deben realizarse.

Cronología de las obras

También el Alcalde se ha pronunciado respecto a la cronología de las obras diciendo que ha sido a criterio del Comité Asesor, porque les pareció más sencillo, ha añadido que en ningún sitio se dice que haya que empezar la rehabilitación por uno u otro sitio y que hay numerosas opciones para que no se dañe el jardín que se está arreglando, cuando se intervenga en los edificios, pues las jardineras son móviles y en la mitad del jardín no habrá ningún elemento, además las obras del edificio se pueden acometer por la parte del estanque o por la zona de las caballerizas por el camino de Palomares.

Cierre de la villa renacentista al público y obras realizadas

Riñones no ha dejado pasar el tema del cierre de la villa renacentista durante las obras, ampliamente criticado, manifestando que ha sido por motivos de seguridad y a instancias del personal técnico que trabaja en ellas, que han considerado que por estar en la entrada al recinto podrían entrañar un peligro para los visitantes. Además ha añadido que en cuanto acabe el riesgo se volverá a abrir al público y en todo caso se espera poder retomar las visitas el próximo verano, pues aunque continúen los trabajos de la escuela taller ya serán en otros lugares más seguros.

Tampoco comprende que se diga que no se han realizado las labores arqueológicas exigidas por la ley, pues en algunas zonas del jardín intervenido, se ha levantado el enlosado y el terreno hasta una profundidad de tres metros, llegando a encontrar la roca; se han documentado fotográficamente y se han recogido los hallazgos, aunque hayan sido objetos sin valor arqueológico, y se han hecho informes que han sido remitidos a la Junta.

Las obras que se han realizado han consistido en el desescombro, en la rebaja del terreno en tres metros en algunas zonas y en la realización de drenajes de 40 cm de hormigón armado. Se han cortado dos fresnos, un sauce, un pino y un aliso y además se han trasplantado un boj y un pinsapo con todo su cepellón. En este sentido, el Alcalde ha manifestado desconocer cómo la Procuradora de Podemos se ha enterado de que el espacio ha sido arrasado por una excavadora llevándose por delante todos los árboles, según se recoge en la Proposición presentada en las Cortes.

Taller de empleo

El taller de empleo que está realizando estas obras finalizará el día 30 de abril, por lo que según ha dicho el Alcalde, no se podrá terminar la intervención, quedarán pendientes trabajos de cantería en los que seguirán trabajando un oficial y un peón del Ayuntamiento, también ha añadido que este ha sido el primer taller de empleo en el que el ayuntamiento ha aportado más que la Junta, unos 200.000 euros.

Está previsto que el próximo taller de empleo que ya está solicitado, comience a mediados de mayo, pero el Alcalde no sabe aún si seguirán con la rehabilitación de este jardín o de otras partes de El Bosque, ha señalado que dependerá de lo que determine la Dirección General de Patrimonio, pero que hay mucho por hacer sin entrar en la complicada rehabilitación del jardín romántico, pues el invernadero, la huerta o el camino, son zonas que también lo necesitan.

Alejo Riñones no entiende la polémica sobre que un taller de empleo se utilice para la rehabilitación de El Bosque, cuando se está haciendo así en otros lugares como en los jardines de La Granja.

Los fondos europeos serán necesarios para la intervención en el jardín romántico

La rehabilitación es complicada según ha manifestado el Alcalde, es una propiedad que ha tenido muchos dueños en la que cada uno de ellos ha ido dejando su impronta, se superponen estilos y es incluso difícil para los técnicos decantarse por unos u otros a la hora de conservar.

No obstante, para él la prioridad es darle un uso a las diferentes edificaciones y espacios, que proporcionen los ingresos suficientes para su auto mantenimiento. Pero su equipo de Gobierno considera que El Bosque puede utilizarse y hacerse sostenible incluso prescindiendo de las construcciones de la ermita, las caballerizas y el palacio, de las que deja su uso a criterio de La Junta; piensa que la casa de los guardeses con un pequeño restaurante y cafetería, que se complemente con una tienda en la que se vendan productos del invernadero; las posibilidades de explotación que ofrece el estanque y el cobro de una entrada al jardín romántico, una vez rehabilitado, serán suficientes atractivos para que la villa pueda ser de interés como recurso turístico, atrayendo a multitud de visitantes.

Alejo Riñones ha vuelto a repetir, como en otras ocasiones, que el Ayuntamiento no puede tener déficit en los servicios públicos que no tiene obligación de mantener y que habrá que buscar las soluciones necesarias para que no suponga una carga para las arcas municipales, porque en ese caso habría que subir los impuestos, algo que no está dispuesto a hacer y que lleva sin hacer en los últimos siete años.

El equipo de Gobierno también tiene planes para la rehabilitación de uno de los núcleos más importantes del recinto, el jardín romántico, que será restaurado íntegramente si se consiguiera la subvención de fondos europeos solicitados por primera vez por la Junta y el Ayuntamiento a través del programa transfronterizo con la Villa de Bussaco en Portugal. Si se concedieran podrían ser dos subvenciones compatibles entre sí que darían un gran impulso a la rehabilitación de El Bosque. La resolución se conocerá aproximadamente en el mes de junio, pero el Alcalde ha asegurado que si no se consigue, el Ayuntamiento continuará trabajando para que la villa continúe siendo rehabilitada con talleres de empleo.

Los informes técnicos deberán pedirse a la Junta como copropietaria

Alejo Riñones no se considera cualificado para ofrecer informes técnicos sobre El Bosque y remite a la Dirección General de Patrimonio a quienes quieran tener información relacionada con este tema, ha señalado que ni el Ayuntamiento ni la comisión de seguimiento cuentan con un técnico que pueda hacerlo, por lo que la Junta como copropietaria y contando con toda la documentación e informes, es la más capacitada, a través de sus técnicos, para dar cualquier explicación relacionada con la villa renacentista de Béjar.