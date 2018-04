El Club de Pelota Las Villas participa en el Torneo Internacional de Frontball de Vila da Moita

Sábado, 7 de abril de 2018

La actuación más destacada fue la de Mohamed, quien no dio opciones a ninguno de sus contrincantes

Cinco jugadores del club de pelota Las Villas se desplazaron hasta la localidad portuguesa de Moita. Participaron en la modalidad de Frontball. Los cuatro jugadores Senior, Félix, Corredera, Jonatan y Juanin, hicieron una participación más que aceptable, aunque no pudieron con los navarros

La actuación más destacable fue la del campeón del club, el más pequeño, Mohamed, que en la categoría sub 12 no dio opciones a ninguno de sus contrincantes y no cedió ni un solo partido de los 7 que tuvo que superar para alzarse con el Campeonato.