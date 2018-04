Salamanca es la ciudad con mayor número de instalaciones de biomasa

Martes, 10 de abril de 2018

Bioenergy Barbero, empresa filial del Grupo Barbero, comenzaron hace 15 años siendo pioneros en Castilla y León, con la primera instalación de Biomasa en un edificio céntrico de la ciudad de Salamanca dando calefacción y agua caliente central a más de 50 viviendas, llegando a día de hoy a convertirse en el líder indiscutible de su sector.

Bioenergy opera como una empresa de servicios energéticos (ESE) especializada en biomasa para comunidades de vecinos, es decir, gestiona todo el proceso bioenergético: estudio y diseño del sistema a implantar en las salas de calderas, realiza las instalaciones y el mantenimiento y suministra el combustible, utilizando siempre una tecnología moderna, automática, con un manejo sencillo que ofrece la máxima seguridad, ya que no presenta riesgos de explosión, no produce fugas, no es toxica, ni produce olores. Y todo ello a coste cero euros para las comunidades, ya que se amortiza con el ahorro obtenido del cambio de combustible.

Desde sus inicios han contado con los mejores profesionales en el mundo de la Biomasa, formados en Austria y cualificados por las principales marcas de calderas en Europa (Herz, De Dietrich, Okofen) con una experiencia indiscutible en la ingeniería de climatización, gestión de energía y distribución de suministro. Son servicio técnico autorizado para Castilla y León en calderas Herz, Lasian, Dietrich y Dalesandro. El año pasado firmaron un acuerdo de colaboración con la firma Techem, empresa líder del sector en repartidores de costes individualizados para comunidades de vecinos, consiguiendo importantes beneficios a las comunidades que opten por sus servicios vecinales.

Salamanca es la ciudad de España donde más instalaciones hay de biomasa por habitante, siendo el 90% de las instalaciones realizadas por Bioenergy Barbero, que cuenta con más de 88.000 usuarios y 45 MW instalados, en su gran mayoría situados en Castilla y León, más concretamente en Salamanca, pero también trabajan en otras comunidades autónomas en sus delegaciones de Extremadura, Asturias, Galicia, Cantabria y Madrid.

Bioenergy cuenta con unas instalaciones en Salamanca de 40.000m2, con dos naves de 3.000m2 donde se almacena un stock permanente de 8.000 toneladas de biomasa. Actualmente están modernizando sus almacenes de Salamanca donde están invirtiendo 2M€ en silos de almacenaje automáticos. Esto hace que sean líderes en el suministro de biomasa en Castilla y León, garantizando el suministro y la máxima calidad durante todo el año, dando una estabilidad en el precio a sus clientes. Están certificados como distribuidores de pellet con la máxima calidad En-Plus A1 por AENOR, siendo la única empresa de Salamanca y habilitados por el IDAE para instalaciones energéticas en edificios.