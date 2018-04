Podemos pide en las Cortes de CyL  la paralización de las obras en El Bosque

PODEMOS pide la paralización urgente de las obras que se realizan en la villa renacentista de El Bosque

Isabel Muñoz, como Procuradora por Salamanca en las Cortes de Castilla y León, ha presentado una Proposición No de Ley que busca evitar más daños irreparables en el Bien de Interés Cultural.

Nota de prensa. 6 de abril de 2018.



El Grupo Parlamentario de PODEMOS en las Cortes de Castilla y León ha presentado por mediación de Isabel Muñoz, Procuradora por Salamanca, una Proposición No de Ley en la que se pide la paralización urgente de la intervención que se está realizando en la villa renacentista de ‘El Bosque’ (Béjar) para evitar daños irreparables en un jardín histórico que está considerado Bien de Interés Cultural.



Esta Proposición se completa con la petición para que dicha intervención se adecue a lo recogido en el Plan Director de El Bosque, toda vez que se escuche y constituya el Comité Asesor de dicho Plan.



En la actualidad, y así se recoge en el texto presentado ante la Mesa de las Cortes, “se está llevando a cabo la ejecución de un proyecto de acondicionamiento y ajardinamiento del espacio norte del palacete del Jardín Histórico El Bosque, declarado Bien de Interés Cultural, redactado por el arquitecto José Carlos Sanz Belloso. Proyecto que fue aprobado por la Dirección General de Patrimonio el 12 de diciembre de 2017, aunque inexplicablemente la ejecución del mismo comenzó a principios del mes de noviembre”.



Dicho proyecto se ha redactado obviando el mencionado Plan Director del Jardín Histórico. De hecho, se ha contravenido algo tan fundamental como es seguir el orden lógico y elemental establecido en el Plan en cuanto a la realización de las diferentes actuaciones; ya que Plan recoge expresamente que las intervenciones de jardinería se tienen que emprender “una vez terminadas las obras de acondicionamiento del palacio, y del estanque y la retirada de los elementos”. Y es natural, pues lógicamente si se hiciera al contrario, el jardín impediría que las obras del palacete se desarrollaran convenientemente de no ser que destruyera todo o parte del jardín, lo que aparte de ser un sinsentido, implicaría un aumento muy considerable de los costes.



No es de recibo, tampoco, que 15 años después de la elaboración del Plan Director no se haya constituido el Comité Asesor, quien contaría entre sus componentes con personas independientes de reconocido prestigio en los jardines históricos, así como con representantes del Grupo Cultural San Gil, referente obligado en la defensa, conocimiento y difusión de El Bosque de Béjar. Lo que sin duda hubiera evitado algunas de las actuaciones que se han realizado en el Bien.



Según el informe realizado por José Muñoz Domínguez, una de las personas que más ha estudiado El Bosque y miembro del Grupo San Gil, el autor del proyecto que se está ejecutando en este momento no parte de un conocimiento previo del espacio en el que se va a intervenir, ni en su realidad arqueológica, ni histórica, ni compositiva, en contra de los principios por los que debe regirse toda actuación en un Jardín Histórico con la consideración de Bien de Interés Cultural, como bien recoge la Carta de Florencia de 1981 y otras recomendaciones de ICOMOS-IFLA, así como la diversa y abundante bibliografía que existe sobre restauraciones de jardines, desconocidos todos ellos u obviados deliberadamente por el autor del proyecto.



Así, a día de hoy, los errores y despropósitos que se observan por la intervención que se está realizando (por ejemplo, el espacio situado al norte del palacete ha sido arrasado por una excavadora, llevándose por delante todos sus árboles, en lo que bien podríamos calificar de atentado a nuestro patrimonio cultural, sin que se hayan realizado, además, las labores arqueológicas exigidas por la ley), son muchos y muy preocupantes. Contrarios en todo caso, al tratamiento que es de obligado cumplimiento para que los jardines históricos declarados Bien de Interés Cultural conserven su integridad y autenticidad.



Todos los grupos políticos de la oposición en las Cortes de Castilla y León registraron el pasado año y sin que hasta el momento se haya debatido, una Proposición No de Ley, cuyo fin era exigir a las administraciones competentes la protección de El Bosque para que el BIC mantuviera íntegramente la autenticidad de sus valores.