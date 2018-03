El Ayuntamiento se desmarca de la exposición teresiana, el gran acontecimiento cultural del Año Jubilar Teresiano

Miércoles, 28 de marzo de 2018

ALBA DE TORMES | El Partido Popular pide al alcalde Jesús Blázquez que reconsidere su posición por el bien de Alba de Tormes, su comercio y hostelería

Se veía venir y se confirmó, el Ayuntamiento de Alba de Tormes no formará parte de la exposición teresiana organizada por la Diputación de Salamanca y los Carmelitas Descalzos. Así lo confirmó el alcalde, Jesús Blázquez, en la sesión plenaria celebrada ayer tras afirmar que "el Ayuntamiento no puede invertir el dinero que quieren para mantenimiento o limpieza porque el Ayuntamiento no da más de sí".

Ante esa afirmación, la portavoz del Partido Popular, Concepción Miguélez, pidió al alcalde reconsiderar su postura y que el Ayuntamiento colabore "por el bien de nuestros hosteleros, cualquier colaboración es buena".

En febrero, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, explicó en una entrevista concedida a SALAMANCA AL DÍA, haber "contado al Ayuntamiento, al alcalde y varios concejales lo que íbamos a hacer". El presidente se mostraba convencido que "la presencia del Ayuntamiento en estos proyectos es deseable ". Iglesias realizaba una llamada a "tener amplitud de miras" y a no "mirarse de reojo ni el ombligo", invitando al Ayuntamiento a aprovechar las oportunidades que le está bridando la Diputación.

El acto más importante del Año Jubilar

Con la organización de esta exposición teresiana, la Diputación y los Carmelitas Descalzos buscarán que Alba de Tormes se convierta en el epicentro del Año Jubilar Teresiano. El 28 de noviembre de 2017, el presidente de la Diputación dio a conocer la aportación de la institución a este Año Jubilar Teresiano acompañado por el prior de los Padres Carmelitas de Alba de Tormes, Miguel Ángel González, y por el diputado de Cultura, Julián Barrera.

Sobre la exposición, el prior adelantó que contará con piezas de pintura, escultura y material de archivo de la provincia de Salamanca, además de alguna obra perteneciente a la Casa Ducal y a las distintas fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Además, la muestra incluirá varios capítulos sobre la presencia de Santa Teresa en Alba de Tormes y en Salamanca, entre ellos uno dedicado a su encuentro en Alba de Tormes con San Juan de la Cruz, y ofrecerán “las distintas miradas sobre Santa Teresa para acercar su figura a través de diferentes perspectivas”, apuntó Miguel Ángel González.

Desde la Diputación se proponen que la exposición tenga un alcance provincial y también nacional.