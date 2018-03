Necesitar ayuda

Martes, 27 de marzo de 2018

Hace unos días alguien me decía que” yo necesitas ayuda……y mucha!” , y tenía razón, yo siempre he necesitado ayuda, y la seguiré necesitando, por eso desde niño mi abuelo me enseñó mucho, él sabía que yo necesitaba aprender de todo lo relativo al campo, a la naturaleza a la que me enseñó a amar, y siempre me aconsejaba que fuera una buena persona, que estuviera al lado del que sufre, del que también podría aprender, es decir, me enseñó porque él sabía que yo necesitaba ayuda.

Mi madre también me cuidó nada más nacer, amamantándome con mucho cariño, con todo su amor, ella sabía que yo necesitaba ayuda.

Y a medida que crecía me enseñaba a lavarme cada día antes de ir al “cole”, al que no permitía faltara un solo día, y allí estaba yo como un pincel, limpio y con mi babi, ella sabía que yo debía saber y aprender las enseñanzas del maestro, para que al día de mañana pudiera defenderme a la vida, pues ella sabía que yo necesitaba ayuda.

Aún recuerdo cuando estaba con mi abuelo en el huerto y me acercaba a la pared por donde pasaba el río, “Lobi”, que así se llamaba mi perro, ladraba para que no me acercara en exceso, no me fuera a caer al río, y que mi abuelo se diera cuenta del peligro que podía correr, pues hasta mi perro se daba cuenta de que yo necesitaba ayuda.

En los duros inviernos en mi pueblo La Alberca, cuando mi madre me despertaba diciéndome, “cariño, levántate, mira todo el azúcar que hay en la calle” y ella me ponía un tajo junto a la ventana para que me subiera y alcanzara a mirar por ella, y yo con mi manita limpiaba el vaho del cristal para así poder divisar la plazuela de mi barrio toda nevada, y desde allí ya veía a mi abuelo abriendo camino en la nieve para que yo pudiera acudir al colegio, pues él sabía que yo necesitaba ayuda.

Y me sentaba al amor de la lumbre donde mi abuela ya tenía migado el pan en una cazuela de porcelana roja, un poco escalcaboná* y con la leche de cabra se recocía y estaba tan rico que rebañaba hasta dejar la cazuela casi limpia, era el primer alimento que degustaba, pues mi abuela sabía que tenía que salir de casa bien alimentado, sabía que yo necesitaba ayuda.

A la salida del colegio, mi madre se sentaba conmigo en la mesa camilla donde tenía un brasero y no pasara frío, y allí me ayudaba a hacer los deberes, pues ella sabía que yo necesitaba ayuda.

Mi madre con 12 años

Siempre mi familia se ocupó de mí, pero también mis amigos o las vecinas del barrio, pues al encaramarnos en el pilón de la fuente y tendíamos la mano para alcanzar el caño del agua fresca y cristalina, más de una vez si se encontraba mojado nuestra mano resbalaba y caíamos al pilón, pero allí estaba siempre la mano salvadora de una mujer, siempre pendientes de nosotros, pues ellas sabían que yo necesitaba ayuda.

Fuente del Barrionuevo

También recuerdo mis juegos en el “Palaero” , lugar entre rocas y árboles, por donde en invierno había carambaneras*, y nos sentábamos en una escobera diez o doce niños, que nos desplazábamos como si de un rulaero* se tratara, para en muchos casos acabar dándose la vuelta y salir todos rodando dándonos cogotones* , quedando alguno un poco desmajeao*, o con piteras, pero si sentían que me quejaba, rápidos se acercaban pues creían que yo necesitaba ayuda.

Todas las noches acudía con mi madre a la iglesia para rezar el rosario y a la vuelta a casa ya de noche y en pleno invierno, recuerdo como mi madre me dice: “mira cariño, hay unos lobos en la fuente”, viendo sus ojos color cobrizo sentía como mi madre agarraba mi manita, pues ella sabía que yo necesitaba ayuda.

Los domingos acudía a misa, me gustaban las enseñanzas del evangelio y los escuchaba con mucha atención, pues me gustaba como Jesús se acercaba a las prostitutas, a los niños a los hambrientos, a los sedientos a los enfermos y desvalidos, y a aquellos que tenían hambre y sed de justicia, a todos aquellos que necesitaban ayuda.

Y cuando El cogió el látigo, lo usó contra los poderosos, contra los mercaderes, de los que dijo “Es más difícil que entre un rico en el Reino de los Cielos, que un camello pase por el agujero de una aguja”, pues Él sabía que los ricos no necesitaban ayuda.

Con todas estas enseñanzas he aprendido que hay que estar como Jesús al lado de los pobres, y lo he practicado a lo largo de mi vida, he luchado contra las injusticias, pero no de boquilla, e incluso jugándome la vida al militar en CC.OO. cuando este sindicato era ilegal, y tomamos con las “Candidaturas Unitarias” el Sindicato Vertical, un nido lleno de víboras contrarios a los intereses de los trabajadores (aunque alguno se salvara) al servicio del dictador y asesino Franco, no me asesinaron en el despacho laboralista de Atocha pues me fui dos horas antes, donde asesinaron a cinco abogados laboralistas, al amigo Serafín Holgado (Salmantino) y a un compañero de trabajo, Ángel Rodríguez Leal y por el azar del destino se salvaron Alejandro Ruiz, Manuela Carmena o Cristina Almeida y me arriesgaba a ser fusilado pero sabía que los trabajadores necesitaban ayuda.

Más tarde incluso me presenté a la Alcaldía de mi pueblo La Alberca, donde fui su Alcalde, he sido cooperante en África en los Campamentos saharauis en mitad del desierto, en estos momentos soy miembro electo en el Consejo Ciudadano de PODEMOS, acudo a todas las manifestaciones, luchando por un Sistema Público de Pensiones, por la igualdad de las mujeres, por una Sanidad Pública, por una Escuela Pública y de calidad, contra la mina de uranio que va a destrozar el Campo Charro y a toda la Provincia, porque sé que necesitan mi ayuda.

Es lamentable ver y comprobar a aquellos que se creen puros, limpios e inmaculados cuando son unos hipócritas, inhumanos, a los que les tiembla la barbilla porque no les coge en el cuerpo su mala leche, creyéndose superiores, con moral, sinceros, fieles y con principios, pues estos por muy blanqueados que vayan por fuera, están podridos por dentro y contaminan a todos, incluso a los más cercanos, por su soberbia, su arrogancia y su rencor, no saben perdonar, solo hacer daño, utilizando en muchos casos la indiferencia, sin darse cuenta de que todos necesitamos ayudarnos los unos a los otros, para echar a los corruptos, a los ladrones a los que su egoísmo no permite que los ciudadanos podamos vivir con dignidad, y como dice un proverbio árabe: “la primera vez que te engañen la culpa es de quien te engaña, pero si te engaña por segunda vez, la culpa es tuya”, luego pasas de ser víctima a ser cómplice, así que aprendamos de todo lo que hemos necesitado y recibido, unámonos para seguir ayudándonos, porque sí, yo necesito ayuda…..y mucha.

Andrés Barés Calama

Escalcaoná*=sin el esmalte por algún golpe. Carambanera*= zona con hielo.

Rulaero*= Cuesta muy pendiente por donde deslizarse. Cogotones*= golpes en la cabeza.

Desmajeao*=Mareado.

Con Erguía en la Daira de Farsía (Smara) Campamentos de refugiados saharauis. África.