Unamuno y Sorolla

Es y será siempre de interés estar atentos a cualquier exposición pictórica, pero más aún si lo es sobre un pintor conocido y reconocido, o utilizando un término propio de la Semana Santa, un pintor consagrado.

Mis dos últimos acercamientos al mundo del arte han sido, por una parte, la presencia en Madrid (Museo Thyssen) para contemplar la obra de Sorolla desde una perspectiva que por su título pudiera parecernos un tanto frívola: “Joaquín Sorolla y la moda”. Adelanto que esta adjetivación no se ajustaría a la realidad.

Y el otro acercamiento, días después, fue la asistencia en la Sala de la Palabra, del Teatro Liceo de Salamanca, a la conferencia de la profesora Ana María Paredes Arnáiz sobre “Unamuno y el arte”, presentada por la vocal de comunicación Elena Díaz Santana como uno de los actos programados por la Asociación “Amigos de Unamuno” para el presente año.

Comenzaré por la conferencia, muy completa y sustanciosa, producto de la tesis doctoral de la doctora doña Ana María, y debo decir que me gustó por su imparcialidad. Como pequeño resumen, debemos decir que Unamuno sintió devoción por clásicos como Velázquez y El Greco, pero no entendió o no quiso adentrarse en los “ismos” que han revolucionado la pintura hasta nuestros días.

Sin embargo, la práctica del dibujo y del arte pictórico en general no le era desconocida a don Miguel, ya que fue un mundo por el que sintió profunda debilidad, y aunque era un gran admirador de los pinceles, se lamentaba haber dejado su práctica “porque se le resistía el color”. Pero a sus amigos pintores, ya fuera en artículos o cartas, siempre les dio valor, y fueron muchos. (Esto es una opinión personal, pero era tal la entente “amistad-gusto estético” que no dejamos de pensar si, en algunos casos, opinara desde los afectos).

No obstante, muchos amigos de Unamuno han brillado con luz propia y algunos de ellos realizaron retratos de don Miguel con auténtico acierto -caso de Daniel Vázquez Díaz, “Unamuno de la cuartilla blanca”-, y otros amigos fueron Francisco Iturrino, Darío de Regoyos, el mencionado Daniel Vázquez Díaz y sobre todo Ignacio Zuloaga, a quien, de sus mismas raíces vascas, le consideraba como un hermano. Pero en la nómina de sus amigos pintores, contemporáneos suyos, se encuentran otros muchos y excelentes, que lo dejamos para la investigación del lector.

JOAQUÍN SOROLLA

Hemos dicho que este fue otro de nuestros acercamientos al arte en los últimos días. Y estuve atento en la conferencia de la doctora Ana María Paredes -disculpen cualquier error por mi parte, todo fue tomado al oído- sobre la opinión que le merecía a don Miguel la pintura de Sorolla. Y Sorolla, no sé si por estar enclavado en el mundo de los “ismos” -expresionismo e iluminismo-, para Unamuno gozaba de un reconocimiento más bien laxo, era como un pintor regional orillado en su tierra natal, y aunque no le tuviera desafecto, sí le tachaba de pintor pagano.

Pero dar méritos a Sorolla no es quitárselos a don Miguel, puesto que estaban en artes distintas. Y en nuestro caso no tenemos que asistir a ningún tipo de elección. Ambos, Unamuno y Sorolla, han superado con creces el examen de la Historia. Quizá a Unamuno, como a Valle-Inclán, que fue muy crítico con Sorolla, les faltara perspectiva. Queremos creer que hoy opinarían sobre el gran pintor de manera diferente.

Por nuestra parte, recomendamos a quienes leen este artículo una visita a la Exposición de Sorolla en el Museo Thyssen, en Madrid. Y si ya el museo en sí presenta exquisiteces, incidimos que en estos días y hasta mediados de mayo apreciar la Exposición del pintor valenciano, enterrado en Madrid, será una buena opción de ocio cultural a tenerla en cuenta.

Es posible que, dado el número de personas que se mueven en estos días de asueto, no la disfruten con la misma tranquilidad con la que nosotros la pudimos contemplar, pero les puedo asegurar que estará regulado y aunque haya que esperar les merecerá la pena.

Queremos pensar que todos tenemos interiorizado sobre Sorolla lo increíble de sus contrastes de la luz sobre la luz, pero si nos quedamos en ello, ¡que ya es importante!, este es el Sorolla estereotipado que nos viene a la mente nada más hacernos eco de su pintura. Y Sorolla, aparte de ser el pintor de los recuerdos y vivencias valencianas, en especial sus playas y su cielo azul -reflejo del Mediterráneo-, sus pamelas y trajes de playa a la moda del momento, podemos decir que, aparte de pintor de la luz, también es el pintor del lujo. ¿Sería éste el paganismo al que se refería Unamuno?

En la actualidad, superados por la estética los temas en los que se adentra cualquier pintor sin necesidad de dejar patente su ideología, un pintor como Sorolla, que supera los dos mil cuadros repartidos por medio mundo, si somos justos, debemos pensar que, en sus temas, aparte del lujo, habrá pintado la fealdad y la pobreza, pero por supuesto no las busquemos en una selección con el título de “Sorolla y la moda”.

Y si después de la visita nos quedamos con deseos de ver más cuadros del pintor, también en Madrid se encuentra el Museo Sorolla, del que nos sentimos deudores de una visita. Pero esto para más tarde. Lo que ahora nos interesa es lo que vamos a encontrar en la Exposición. Nosotros nos quedamos cautivados por un mundo que deslumbró a modistos y diseñadores de la época, con lo que se puede apreciar, junto a cada cuadro, un calco de vestimenta que, si no salió de la aguja hacia el cuadro, en muchos casos, estamos seguros, saldría del cuadro hacia la aguja.

Para finalizar, digamos que fue Sorolla un gran viajero, siendo un acierto por parte de los responsables del evento el pase de un documental de la vida de Nueva York años veinte en la que se cita a Simone de Beauvoir, nada sospechosa de elitista, y se le da la autoría de estas palabras: “Hay un no sé qué en el aire de Nueva York que hace de dormir algo inútil” y en el mismo documental otro apartado sobre el París de la época, ambas ciudades visitadas por el pintor y del que tomaría muchos apuntes para su obra, otra cita de Nietzsche nos dice: “Como artista, un hombre no tiene hogar en Europa excepto en París”.