La Junta beca a cinco alumnos latinoamericanos para sus estudios de doctorado

Resultaron beneficiarios un alumno de la Universidad de ‘San Francisco Xavier’ de Chuquisaca, en Bolivia, para realizar la Tesis en el Doctorado de Educación de la Universidad de Burgos; una estudiante de la Universidad de Valle, en Colombia, para realizar la Tesis en el Doctorado en Ingeniería de Producción y Computación en la Universidad de León; una alumna de la Universidad Autónoma de Sinaola, en México, para realizar la Tesis en el Doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social en la Universidad de Salamanca; una estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para realizar la Tesis en el Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca; y finalmente, otra de la Universidad Central ‘Marta Abreu’ de las Villas, en Cuba, para realizar la Tesis en el Doctorado en Ingeniería Industrial en la Universidad de Valladolid.

La Consejería de Educación pretende, a través de este convenio con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, fortalecer los procesos de internacionalización de las universidades públicas de Castilla y León, fomentando y facilitando las relaciones de cooperación con instituciones de educación superior iberoamericanas en materia de estudios de doctorado; facilitar el acceso de estudiantes latinoamericanos a las enseñanzas oficiales de doctorado españolas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); contribuir al desarrollo de la calidad de los estudios de postgrado en Iberoamérica, fomentando la movilidad de estudiantes; y promover el intercambio y colaboración entre investigadores. De este modo, actualmente se está estudiando la posibilidad de volver a realizar una nueva convocatoria de cinco becas para el curso

Claudia Ximena Mazo Vargas

Doctorada en Ingeniería con Énfasis en Ciencias de la Computación por la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, durante el curso 2015-2016, Claudia Ximena Mazo Vargas recibió la beca de la Consejería de Educación-Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado para realizar el Doctorado en Ingeniería y Producción Universidad de León.

Entre sus premios destacan la mención meritoria otorgada por la Universidad del Valle y las menciones Cum Laude e internacional, ambas por la Universidad de León, para la tesis doctoral ‘Automatic Classification of Histological Images y Histological Knowledge Modelling of the Human Cardiovascular System’. Además, realizó el mejor trabajo junto a su equipo en la categoría de presentación oral en ejes temáticos de la anatomía, neuroanatomía, histología, embriología y anatomía aplicada por ‘BISCAR: desarrollo de un banco de imágenes histológicas del Sistema Cardiovascular’ en el X Congreso Colombiano de Morfología.

Su trabajo ha dado lugar a una patente sobre el procedimiento y sistema de visión artificial para la descripción y clasificación automática de tejidos no patológicos del sistema cardiovascular humano, y una segunda que está en elaboración.

Además, ha publicado artículos en revistas como Journal of Biomedical Semantics, Computer Methods and Programs in Biomedicine y Micron, entre otros. Finalmente, ha participado en el proyecto de investigación ‘Desarrollo del Banco de Imágenes Histológicas Sobre el Sistema Cardiovascular (BISCAR)’ y ha realizado otras muchas actividades de enseñanza durante el Doctorado, como la supervisión de trabajos de Grado a estudiantes de pregrado en Universidad del Valle. Ha trabajado como Investigadora en Vicomtech (centro de investigación aplicada en San Sebastián) como parte del departamento de eSalud y Aplicaciones Biomédicas, en particular con un proyecto llamado NUBIA (Nuevos Biomarcadores Imagen Patológica). Actualmente se encuentra disfrutando de una Beca Marie Sklodowska - Curie en Dublín con la UCD y Oncomark, siguiendo con sus investigaciones.

Colaboración con Banco Santander

Banco Santander, a través de Santander Universidades, apoya esta iniciativa y mantiene acuerdos de colaboración con casi 1.200 universidades, instituciones y centros de investigación de todo el mundo. Ha destinado más de 1.000 millones de euros a diversas iniciativas y proyectos universitarios en los últimos 17 años.

Desde 2009, Banco Santander y Fuescyl colaboran con el objetivo de desarrollar conjuntamente actuaciones en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017, así como el apoyo al emprendimiento en la Comunidad en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León, RIS3 2014-2020. En el pasado curso, suscribieron un nuevo convenio de colaboración para llevar a cabo estas actuaciones.

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, con sede central en la Hospedería Fonseca de Salamanca, tiene como objetivo general contribuir con criterios de alta calidad académica a la formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en el nivel de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Para lograrlo, la AUIP, entre otras acciones, presta servicios de información y divulgación, colabora en procesos de evaluación interna y externa, acreditación y armonización curricular de la oferta académica, facilita la movilidad e intercambio de profesores y estudiantes, incentiva el trabajo académico e investigador a través de redes en diversos campos del conocimiento, auspicia eventos académicos y científicos que están claramente relacionados con la formación avanzada y organiza cursos itinerantes internacionales en temas de interés para profesores y directores de programas de postgrado y doctorado.

