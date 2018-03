El VI Cross Villamayor-Aspace se celebrará el próximo 20 de mayo

Viernes, 23 de marzo de 2018

La localidad acogerá el próximo 20 de mayo el VI Cross Villamayor-Aspace, una importante cita deportiva y solidaria organizada por el Ayuntamiento, la Diputación de Salamanca, el CD La Armuña y Aspace con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en Villamayor y al mismo tiempo favorecer las actividades sociales de la asociación de ayuda a las personas con parálisis cerebral y a sus familias.

Esta carrera está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, y contará con diferentes modalidades: Caminando (8.500 mts) abierta a todos y con salida a las 10 horas desde la Plaza España; Categoría Competitiva (8.500 mts) con edad mínima de 18 años y salida a las 10.30 horas; Carrera de niños (300-1200 mts) con edad mínima de 3 años y salida a las 11.45 horas; y Categoría Participativa (1.000 mts) abierta a todo el mundo y con salida a las 12.45 horas.

Las inscripciones ya están abiertas y se podrán realizar hasta el próximo 17 de mayo hasta completar el cupo máximo de dorsales que se cifra en 500 para la carrera competitiva. Tanto para la categoría Competitiva como Caminando, la inscripción se podrá realizar online en la web www.atletismosalmantino.org y realizando un abono de al menos 6 € pago por plataforma o ingreso en el número de cuenta habilitado.

En cuanto a la Carrera Participativa y carreras de niños, los participantes podrán inscribirse en www. atletismosalmantino.org, o a través de la asociación de forma presencial, hasta las 13.00 horas del 18 de mayo, en sus oficinas de Villamayor. La aportación económica para la participación en esta carrera es libre y voluntaria.

Además, se ha habilitado un Dorsal 0 en la página web de la Delegación de Atletismo en favor de la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (Aspace Salamanca) para todos aquellos que deseen colaborar.

Recorrido

El circuito se desarrolla entre los términos municipales de Villamayor y Aldeaseca de la Armuña y el recorrido es el siguiente: Plaza España, C/ Oro, C/Regadera, C/ Larga, C/ Real, C/El Carmen, C/ Arrabalillo, C/ Campillo, hacia camino Ruta de la plata, C/ Campillo hasta llegar a C/ Camino Bajo a los Villares, C Larga, C/ Real, C/ El Carmen, C/ Traviesa, Plaza España-Meta. El circuitos para niños incluye Plaza España, C/Oro, C/ Regadera, C/ Larga, C/ Traviesa, Plaza España.

Fotografías: Alejandro López