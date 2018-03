“El yihadista no tiene empatía con las víctimas, que considera un medio para sus fines”

Jueves, 22 de marzo de 2018

La conducta criminal del ‘yihadista’ se torna un mundo complejo y difícil de entender que Hilario Garrudo Hernández, psicólogo clínico experto en prevención y tratamiento de riesgos psicosociales nos ayuda a desentrañar. Los ataques terroristas de agosto en Barcelona y Cambrills han dejado de momento un terrible balance de 15 muertos y un centenar de heridos, sumados a centenares de atentados en todo el mundo que siembran miles de víctimas en una espiral de locura que no encuentra el fin.

El significado etimológico de yihad, “esfuerzo por conseguir que impere en la Tierra la ley divina”, es interpretado de forma perversa por estos fanáticos que define nuestro protagonista desde la propia ciencia.

¿Cómo puede engendrar tanta maldad la mente de una persona que decide matar de forma indiscriminada?

Cada persona desarrolla sus propios procesos mentales y es difícil generalizar pero hay una serie de características comunes que tienen que ver con trastornos antisociales de la personalidad: falta de empatía, egocentrismo, intolerancia a la frustración, impulsividad, ausencia de pensamiento crítico y en ocasiones una baja autoestima que intentan compensar mediante este tipo de conductas.

Expertos en manipular la mente

¿Se puede alcanzar tal grado de perversión en las ideas del ser humano por la influencia de terceras personas?

Por supuesto que sí. Hay personas ‘expertas’ en manipular la mente de los demás para conseguir sus propios objetivos. Esto es lo que ocurre en los grupos terroristas donde hay personas influyentes ‘en la sombra’ (en el caso de los yihadistas los imanes, por ejemplo) que utilizan a esas personas vulnerables. Estos líderes captan a sus ‘pupilos’ o les inculcan el odio y los deseos de venganza. Estas personas son los verdaderos ideólogos de las acciones que luego llevan a cabo los terroristas.

¿Un yihadista debe tener un componente genético importante para desarrollar ese instinto criminal? ¿Tiene empatía?

Este instinto criminal que llegan a desarrollar, más que con la genética, desde mi punto de vista tiene que ver con los aprendizajes adquiridos en situaciones de vulnerabilidad personal y en ambientes que lo propician. No muestran empatía con las víctimas de sus actos, al considerar que estos son un medio o ‘un mal necesario’ para conseguir un fin superior. Este es un aspecto común en todos los grupos terroristas.

Difícilmente se entiende que alguien pueda desarrollar atentados de esta magnitud que finalmente le llevan a sacrificar también su vida…

Vista la acción unilateralmente parece inexplicable, pero el proceso psicológico que lleva a estos individuos a morir por la causa es más compresible: si se trata de una persona que se siente rechazada, desintegrada, sin futuro y con una bajísima autoestima y de repente le dan el protagonismo que necesita y le dicen que va a luchar por un bien común, que la recompensa será la inmortalidad y que el mismísimo Alá te abrirá las puertas del cielo, se entiende un poco mejor que haya personas capaces de autodestruirse. El factor de predisposición y vulnerabilidad personal del que hemos hablado es decisivo en este proceso.

Terrorista y psicópata

¿El yihadista es un psicópata?

No necesariamente, ya que el psicópata presenta una ausencia total de empatía, mientras que el yihadista puede empatizar, y de hecho lo hace, con las personas que defienden su propio ideario. Estos individuos más bien presentan otros trastornos de personalidad; una especie de disociación que le permite llevar como dos vidas paralelas, pueden tener un comportamiento modélico y a la vez albergar un odio y rencor necesarios para cometer estas atrocidades.

Raquel Rull, educadora social de Ripoll que trabajó con varios de los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrills, ha expresado en ‘La Vanguardia’ desde su profundo dolor por lo ocurrido, su tremenda sorpresa… “Tenían sueños como los de cualquier niño… ser piloto, maestro, médico, colaborador de una ONG. “¿Cómo puede ser Younes …? Me tiemblan los dedos, no he visto a nadie tan responsable como tú…”

Este es un buen ejemplo de ese comportamiento ejemplar que pueden llevar a cabo y que permite que pasen desapercibidas las ideas perversas que albergan sus mentes. Es comprensible la rabia, impotencia y dolor que siente esta profesional al no llegar a entender que esa idea que se había forjado de esos chicos en su trabajo diario con ellos se haya roto en pedazos por las acciones que han llevado a cabo. Por otra parte, es posible que le haga cuestionarse hasta qué punto todo su esfuerzo como educadora social ha merecido la pena.

¿Cómo se pueden definir y estructurar las emociones de estos asesinos?

Es evidente que presentan una clara disonancia en el plano emocional como un exponente más de su trastorno antisocial. Puede que muestren afecto por personas queridas o afines y a la vez sentir el desprecio más absoluto por quien no piensa como ellos, en una especie de deshumanización que les lleva a no mostrar el mínimo arrepentimiento de sus acciones o compasión por sus víctimas. Antes al contrario se sienten orgullosos porque creen estar haciendo lo correcto y lo que se espera de ellos. Este reconocimiento y refuerzo que reciben por sus acciones compensa su baja autoestima y les hace conseguir la relevancia y trascendencia que van buscando.

¿Los padres de estos jóvenes asesinos pueden adivinar las intenciones de sus hijos, con los que conviven durante su infancia y juventud? ¿Qué responsabilidad pueden tener?

Es difícil responder a esta pregunta sin conocer los vínculos familiares de cada uno, pero lo más probable es que en la mayoría de los casos ni conocieran las intenciones de sus hijos. La responsabilidad la tendrían en el supuesto de que fueran los instigadores de sus acciones o que conociendo sus intenciones, no las denunciaran. Por otra parte, es frecuente que muchos de estos jóvenes vivan desarraigados y atrapados entre dos formas contradictorias de entender el mundo: por una parte la cultura y religión de sus países de origen heredada y transmitida por sus padres y, por otra, la necesidad de vivir según la cultura europea. El hecho de que no lleguen a sentirse plenamente acogidos e integrados, puede ser una de las claves de su radicalización y fanatismo.

Vulnerables e inseguros

Algunos miembros del grupo que perpetró los atentados terroristas en Barcelona y Cambrills tenían 17 años. ¿Cómo se explica que casi unos niños sean capaces de forma premeditada de llevar a cabo una salvajada de tales dimensiones?

Porque son más vulnerables, y por tanto, con más posibilidades de radicalizarla y de pasar a la acción que si fueran adultos.

Por una parte son más inseguros, al no tener una personalidad y una identidad formada, y por otra, son más impulsivos, y no tienen miedo al riesgo. A través de estas acciones le dan sentido a una vida vacía o desgraciada.

¿La Psicología encuentra un margen para neutralizar el potencial instinto criminal de quienes crecen en un ambiente claramente proclive a elegir el camino de la ‘yihad’?

Quien ha elegido ese camino ya ha sido sometido a un lavado de cerebro tal que experimenta unas vivencias que nada tienen que ver con el mundo racional. Toda su mente se organiza en torno a una serie de ideas irracionales que, aunque a todas luces sean equivocadas o perversas, constituyen su ‘modus vivendi’ y su razón de existir. Lo demás (familia, amigos, trabajo…) no importa lo más mínimo o si se tiene en cuenta se hace de forma instrumentalizada.

Por lo tanto cambiar su sistema cognitivo es harto complicado y además no suelen reinsertarse. Más bien se trataría de hacer una labor educativo-preventiva para que estos individuos potencialmente vulnerables se sientan bien, integrados y útiles, sin tener que entrar a formar parte de este mundo fanático y violento.

Amador Vicente