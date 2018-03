El PP y las encinas: ¿es que ahora intentan desvincularse de Berkeley?

El PP no deja de sorprenderme. Y casi siempre para mal.

La última, su nuevo logo: abandonan la gaviota de toda la vida y la sustituyen por una encina. Como si ahora resultase que al PP le preocupasen las encinas. Como si no hubieran facilitado a Berkeley la tala masiva de encinas en Retortillo.

A lo mejor por eso el logo está hecho a trozos, parece una encina troceada con la motosierra y recompuesta a modo de patchwork, al modo en que mi madre hace las colchas para las camas. Con la diferencia de que mi madre usa retales y el PP usa trozos de encinas sanas taladas ilegalmente en beneficio de una empresa minera, de dudosa reputación, a la vista del artículo de ayer en El Salto , y en perjuicio de los habitantes de la zona, los presentes y los futuros, porque una encina tarda mucho en crecer, cuanto más si es en una zona arrasada por una mina, y de uranio (radioactivo, por si alguien aún no lo sabe), para más inri.

Cuando he visto el logo me ha dado vergüenza ajena, ¿cómo es posible que sean tan hipócritas? Y ¿cómo es posible que sus votantes no lo vean? Algunas personas ya van viendo, ya se han dado cuenta de que la frase “no hay dinero”, es solo para nosotros, para la plebe, para las pensiones y para el hospital al que desgraciadamente, todos tenemos que visitar en un modo u otro, pero siempre hay dinero para que sus amiguetes se lo lleven a Suiza o donde toque este año, en forma de compras de armamento como si esperáramos una invasión de marcianos o, lo que es peor, en forma de “indemnizaciones” a inversiones “privadas” desafortunadas. Privadas únicamente en cuanto a la titularidad de las empresas, porque las inversiones se hacen con subvenciones públicas (mamandurrias, que dicen ellos), y con pliegos de condiciones en los que se especifica claramente que si las cosas van mal, el paganini, como siempre es el Estado. Vamos, que el tan cacareado “riesgo empresarial”, cuando el contratista es el Estado español, desaparece por completo. Pero las ganancias por ese riesgo, suben como la espuma (las ganancias sí son privadas, claro).

Eso cuando hablamos de empresas legales (que no legítimas, que eso es otra cosa), pero ¿qué pasa cuando la empresa incumple la legalidad como es el caso de Berkeley, en repetidas ocasiones? ¿Y si es una empresa fraudulenta como dice el artículo de El Salto? ¿Quién va a reponer esas encinas? ¿Y si hubieran empezado los trabajos de la mina y nos hubieran contaminado de radiación toda la zona, qué hubiera pasado? ¿Quién sería el responsable?