“Las políticas de la Junta están castigando al Hospital de Salamanca para que pierda el nivel IV”

Jueves, 22 de marzo de 2018

Las calles de Salamanca volverán a ‘teñirse’ de blanco este sábado en la que será la sexta ‘Marea Blanca’. María García, profesional sanitaria, secretaria ejecutiva de Sanidad en el PSOE salmantino e integrante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública explica que “sobran los motivos para salir”. Muy crítica, asegura que desde la Junta de Castilla y León “se está haciendo todo lo posible para que el Hospital de Salamanca pierda el nivel IV”

Catorce meses después de la última protesta por la situación sanitaria, los salmantinos vuelven a estar convocados, ¿por qué?

Vamos a peor. Se le dio una tregua tanto a la gerente, al responsable regional y al consejero porque dijeron que harían lo posible por disminuir las listas de espera, poner planes de urgencia…y nos hemos dado cuenta que es mentira. No se mueve nada y, si lo hace, es para peor.

“Necesitamos un plan de choque, no dilapidar el dinero derivando pacientes a la sanidad privada”​

La Consejería ha anunciado que en los últimos tres años la plantilla se ha incrementado en 33 profesionales.

Esa cifra es mentira. En el ámbito sanitario, Salamanca desde el año 2009 ha perdido más de 300 puestos de trabajo en general, entre Atención Primaria y Hospital. Ha pasado la crisis y esperábamos que se recuperaran esos puestos y no ha ocurrido. Es en las plantillas orgánicas donde hay que aumentar las dotaciones. Lo único que crean son contratos precarios para sustituir bajas o jubilaciones. Pero no es cierto que se creen más puestos de trabajo en el Hospital. Lo que sí es cierto es que se han eliminado 15 especialistas de la plantilla orgánica y eso es muy grave porque entre esos profesionales tienen más de 16.000 personas en lista de espera y aumentan las médicas, donde hay 108 personas en espera. La Consejería da bajas para crear altas, no genera puestos de trabajo nuevos y no son ni médicos ni personal de enfermería. Además, sorprende mucho que sí aumenten las plantillas en hospitales como el de León o el de Valladolid.

¿Siguen siendo, después de cinco manifestaciones, las listas de espera el gran problema?

Sí, para los salmantinos, es el principal problema de la sanidad. Cada vez son mayores. En Traumatología están dando cita para agosto de 2019, para mamografías para noviembre de 2019. ¿Cuál es el problema? Que algunas patologías se agravan en el tiempo de espera y hay que acudir a los servicios de urgencia. No exigimos que se tenga que ver a un paciente al día siguiente, pero sí de manera razonable. En estos momentos la Junta de Castilla y León incumple su propia normativa porque no respeta los plazos previsto de tiempo de demora en función de los niveles. A partir del segundo y tercer grado, lo incumple. Además, ofrecen los datos maquillados. Desde el PSOE hemos realizado comprobaciones y la situación es mucho más grave. La gerente no puede decir que se pierde dinero por el absentismo de los pacientes, porque están fallando los circuitos de información, a muchos pacientes le llega la notificación después de la cita, hay numerosos casos.

Y los trabajadores, ¿cómo se encuentran?

Con impotencia. La Junta es un desastre en política de personal, está perdiendo muchas sentencias y pagando mucho dinero. Ha tenido que pagar dos jefes de servicio –Neurocirugía- para un puesto de trabajo; el revés a las unidades de gestión clínicas…

¿Cree que al consejero esta nueva ‘Marea Blanca’ le puede hacer daño?

Creemos que hay un juego político muy grave dentro del PP con sus primarias. No se pueden realizar los agravios que se producen entre unas provincias y otras. Hay una parte de la Junta posicionada en León y otra contra el alcalde de Salamanca. Muchas veces hay decisiones que parecen una venganza por un problema interno del PP. No cabe duda de que el consejero quiere evitar el problema interno que tiene. Que la Diputación apruebe una moción con el respaldo del PP y Mañueco diga que están desordenados los recursos… es que tiene que ser muy grave.

¿Puede haber un antes y un después del 24-M?

Hay muchísima gente a la que le afectan las listas de espera. Y es desesperante, porque esta situación tiene solución. Hay especialistas que quieren operar por la tarde y la gerente no les deja, siguiendo órdenes del responsable regional y de la Consejería de Sanidad. Ella ejecuta sus normas de manera prepotente, sin atender a ningún criterio, ni escucha a nadie.

“Nos sobran los motivos para salir a la calle: más lista de espera y menos profesionales”

¿Confía en una respuesta multitudinaria?

El momento no es el más adecuado. Frío, fin de semana… pero no nos queda más remedio, hay motivos más que suficientes, los problemas siguen ahí, más lista de espera y perdiendo profesionales. Se convoca cuando hay actos puntuales y en febrero se publicó la modificación de la plantilla orgánica, suprimiendo personal en los servicios donde más lista de espera hay: Oftalmología, Urología…barbaridades que se realizan en la provincia de Castilla y León con más lista de espera, tanto en pruebas como en intervenciones quirúrgicas. Necesitamos un plan de choque, no dilapidar el dinero derivando pacientes a la sanidad privada, porque además de dinero se pierde la cadena asistencial de los pacientes. Y a esto se suma, que las complicaciones en la privada luego se tienen que resolver en el Hospital. Nos sobran los motivos para salir a la calle, es un desastre lo que están haciendo.

¿Mantendrá el Hospital de Salamanca el nivel IV?

Es el único de Castilla y León que lo tiene y se lo quieren quitar. No se está tratando al Complejo Hospitalario como un centro de nivel IV, eso se refleja en plantillas, camas, trabajadores…todo lo están reduciendo y haciendo lo posible para que sean otros hospitales de la Comunidad los que tengan más importancia. Las políticas de la Junta están castigando al Hospital de Salamanca, reduciendo sus competencias, sus actuaciones van contra este Hospital y ya lo puede adornar el consejero como quiera.

¿Habrá nuevo Hospital en marcha en 2019 como ha asegurado Sáenz Aguado?

Creo que las obras no tienen el ritmo que deberían tener. Pero avanzan a ritmo de elecciones, a medida que se acercan, se aceleran las obras, aunque teniendo en cuenta que tenía que estar acabado hace años…